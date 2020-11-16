 ABD′de yılın siber saldırısı | DÜNYA | DW | 18.12.2020

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DÜNYA

ABD'de yılın siber saldırısı

ABD'de resmi kurumlar "ciddi tehlike" oluşturduğu açıklanan bir siber saldırıya uğradı. Saldırının "ulusal güvenliğe etkileri olabileceği" belirtiliyor. Uzmanlar da bunun yılın siber saldırısı olabileceği görüşünde.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hükümet kurumlarını hedef alan büyük çaplı bir siber saldırı düzenlendi.

Perşembe günü bir uyarı mesajı yayınlayan Amerikan Siber ve Altyapı Güvenliği Ajansı (CISA), gerçekleşen yeni hacker saldırısını, hükümet, eyaletler ve kentlerin yanı sıra altyapı ve özel sektör için de "ciddi tehlike" oluşturduğunu söyledi.

Saldırılarda çok sayıda üst düzey federal kurum hedef alındı. Bunlar arasında ticaret ve enerji bakanlıkları da yer alıyor. Şimdiye kadar elde edilen bilgilere göre hackerlar, SolarWinds firmasının yazılımı ile hükümet kurumları ve firmaların sistemlerine erişim sağlamayı başardı.

CISA, saldırganın sızdığı sistemleri saldırıdan arındırmanın "son derecede karmaşık" olacağını kaydetti. Saldırıların en az Mart ayından bu yana gerçekleşmekte olduğu kaydedildi. CISA, saldırgan veya saldırganların, "sabır, operatif güvenlik ve karmaşık bir ustalığa" sahip olduğunu kanıtladığını vurguladı.

Washington Post ve New York Times'da, saldırganların Rus istihbaratıyla bağlantılı olduğuna ilişkin iddialar yer aldı. Rus hükümeti, söz konusu suçlamaları reddetti.

Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliff

Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliff

"Milli güvenliğimiz üzerinde etkileri olacak"

ABD Temsilciler Meclisi'nde farklı komiteler, saldırıyla ilgili ortak bir soruşturma başlattı. Temsilciler Meclisi'nce Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliff, İç Güvenlik Bakanı Chad Wolf ve FBI Direktörü Christopher Wray'e gönderilen mektupta, saldırıların "ABD'nin milli güvenliği üzerinde ağır etkileri olabileceği" belirtildi.

Türkiye siber saldırılara ne kadar hazır?

ABD Senatosu Güvenlik Komitesi'nin Cumhuriyetçi ve Demokrat liderleri Jim Inhofe ve Jack Reed, söz konusu siber saldırı hakkında bilinmeyen çok şey olduğuna dikkat çekti. Senatörler, siber saldırının halen sürmekte olduğunu bildiklerini ve Rus istihbaratının bir operasyonu olduğuna ilişkin ibareler içerdiğini ifade etti.

ABD'deki resmi kurumlara saldırı devam ediyor

ABD'deki resmi kurumlara saldırı devam ediyor

ABD'nin görevden ayrılmak üzere olan başkanı Donald Trump, saldırıya ilişkin herhangi bir yorumda bulunmadı.

ABD'de başkanlık koltuğunu 20 Ocak'ta devralacak olan Joe Biden ise kendi yönetimi altında bu tür saldırıların yanıtsız kalmayacağını ifade etti. Sorumluların hesap vermek zorunda bırakılacağını belirten Biden, "Rakiplerimiz bilmeli ki, ben Başkan olarak milletimize yapılan siber saldırıları eylemsiz bir biçimde izliyor olmayacağım" diye konuştu.

Son siber saldırıyla ilgili bilgilerin son derece endişe verici olduğunu kaydeden Biden, "Benim hükümetim her kademesinde siber güvenliğe en yüksek önceliği atfetecektir" dedi.

Uluslararası Siber Güvenlik Politikası Başkanı Sven Herpig

Uluslararası Siber Güvenlik Politikası Başkanı Sven Herpig

Yılın siber saldırısı

Saldırıyı değerlendiren uzmanlar da güvenlik politikalarına etkilerinin öngörülmesinin zor olduğuna dikkat çekti. Uluslararası Siber Güvenlik Politikası Başkanı Sven Herpig, Alman haber portalı Spiegel'e yaptığı değerlendirmede "Saldırının yol açtığı zararın boyutu şu anda tamamen belirsiz, ancak uluslararası siber güvenlik açısından koşullar, büyük olasılıkla tarihi bir olay yaşandığına işaret ediyor. Sistemleri yeniden güvence altına almak ya da zararın boyutlarının analizini yapmak büyük olasılıkla aylar alacak ya da yıl boyunca devam edecek" diye konuştu.

AFP,dpa/BÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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