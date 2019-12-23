 ABD′de yılın ikinci idamı gerçekleştirildi | YAŞAM | DW | 30.01.2020

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YAŞAM

ABD'de yılın ikinci idamı gerçekleştirildi

ABD'de cinayet suçlamasıyla idama mahkum edilen bir kişinin daha cezası infaz edildi. Ülkede yılbaşından bu yana iki mahkumun idamı gerçekleştirildi.

USA wollen auf Bundesebene wieder Todesstrafe vollstrecken (picture-alliance/dpa/E. Risberg)

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Georgia eyaletinde cinayetten hüküm giymiş bir mahkum idam edildi. İdam, 66 yaşındaki mahkum Donnie Lance'e zehir enjekte edilerek gerçekleştirildi. Böylece ABD'de yıl başından bu yana ikinci idam cezası infaz edilmiş oldu.

Lance 1997'de eski karısını tabancayla kafasına ateş ederek, eski karısının birlikte yaşadığı kişiyi de aynı tabancayla darp ederek öldürmekten hüküm giymişti. Savcı, Lance'in karısını boşanmadan önce kendisini terk etmesi halinde öldürmekle tehdit ettiğini, çiftin ayrılmasından sonra da tehditlerini sürdürdüğünü belirtmişti.

İki kez cinayet işlemekten idama mahkum edilen Lance'in avukatları cezanın infazının engellenmesi için 20 yıl boyunca hukuk mücadelesi verdi. Ancak üst mahkeme avukatların müvekkillerine DNA testi yapılması ve davanın yeniden görülmesi talebini reddetti. Bunun üzerine idam gerçekleştirildi.

ABD'de yılın ilk idam cezası 15 Ocak'ta Teksas'ta infaz edildi. Karısını öldürmekten hüküm giyen 64 yaşındaki bir kişinin idamı gerçekleştirildi.

Geçen yıl ABD'de, dokuzu Teksas'ta olmak üzere, toplam 22 kişi idam edilmişti.

AFP / TY,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

 

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