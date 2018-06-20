ABD'de yüzlerce göçmen çocuk ailelerine kavuşmayı bekliyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlere "sıfır tolerans politikası" nedeniyle hala Meksika sınırında ailelerinden ayırılmış 700'ün üzerinde çocuk beklemeye devam ediyor. Ülkeye yasa dışı yollardan giren göçmenlerin yargılanıp kısa sürede sınır dışı edilmesini hedefleyen düzenleme kapsamında, çocuklar ailelerinden ayırılmıştı.

Mahkeme kararıyla çocukların geçen Perşembe gününe kadar aileleriyle birleştirilmesi gerekirken, CNN televizyonu Cuma günü itibariyle hala 700'ün üzerinde çocuğun ailelerine teslim edilmediğini bildirdi. Şimdiye kadar bin 442 göçmen ailenin beş yaş üstü çocuklarıyla tekrar bir araya geitirldiği bilgisi verildi.

Beş yaş altı yüzlerce göçmen çocuk ailelerinden haftalarca ayrı kaldı

CNN, Washington yönetiminin mahkemenin tanıdığı süre zarfında aileleri birleştirdiklerini, kalan 711 ailenin ya bulunamadığını ya da çocuklarla yeniden birleştirilmelerine karşı itirazlar ve kimlik tespitleri konusunda sorunlar oluştuğu bilgisini verdiğini bildirdi.

ABD'de Donald Trump'ın göç politikası nedeniyle Meksika sınırındaki göçmen merkezinde yüzlerce ailelerinden ayırılmış çocuk demir kafeslere benzeyen bölmelerde tutuluyor. Görüntülerin yardım örgütleri tarafından yayınlanması dünya kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı. Uluslararası baskıların artması üzerine Trump çıkardığı bir kararnameyle düzenlemeyi durdurduğunu açıklamıştı.

Ardından bir yargıç, hükümetin çocukları ailelerinden haftalarca ayrımasının insanlık dışı olduğunu ve anayasaya aykırı olduğuna hükmetmişti. Kararın ardından çocuklar aileleriyle birleştirilmeye başlanmıştı.

DW,dpa/GA,BÖ

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