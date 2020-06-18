 ABD′de vaka sayısı yeniden tırmanışta | DÜNYA | DW | 25.06.2020

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DÜNYA

ABD'de vaka sayısı yeniden tırmanışta

ABD'de son 24 saatte 35 bin 900 yeni koronavirüs vakası kayıtlara geçti. Ülkede koronavirüs krizinin pik yaptığı Nisan ayındaki rakamlara yaklaşıldı.

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Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre Amerika Birleşik Devletleri'nde çarşamba günü 24 saat içinde 35 bin 900 yeni koronavirüs vakası kayıtlara geçti. Bu Nisan ayından bu yana kayıtlara geçen en yüksek vaka sayısı oldu. ABD'de şimdiye kadar bir günde kayıtlara geçen en fazla vaka sayısı 36 bin 400 ile 24 Nisan'da kaydedilmişti.

Söz konusu verilere göre salgının başlangıcından bu yana ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 400 bine yaklaşmış durumda. COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 756 artışla 121 bin 900'e dayandı.

Vaka sayılarının özellikle ülkenin güney eyaletlerinde artışa geçtiği belirtiliyor. Krizin başlangıcından bu yana en yüksek vaka sayıları Teksas ve Arizona eyaletlerinde kayıtlara geçti. Uzmanlar bu durumu diğer etkenlerin yanında önlemlerin erken gevşetilmesine bağlıyor.

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Dijital cenaze töreni

Teksas eyaletinin en büyük şehri olan Houston'ın valisi Sylvester Turner, New York Times gazetesine verdiği demeçte kentteki hastanelerdeki doluluk oranının yüzde 97 olduğunu belirtti. Turner "Çok güçlü bir şekilde yanlış doğrultuda ilerlediğimizi hissediyorum ve çok hızlı ilerliyoruz" diye konuştu.

Güney'den gelenlere karantina

New York, New Jersey ve Connecticut eyaletleri; vaka sayılarının yüksek olduğu Alabama, Arkansas, Arizona, Florida, Güney Carolina ve Teksas'tan gelenlere iki hafta karantina zorunluluğu getirdi. Buna uymayanları New York'ta 2 bin dolar para cezası, tekrarı halinde ise 5 bin dolar ceza bekliyor. New York eyaleti ve aynı isimli metropolü bir dönem pandeminin merkezi konumuna gelmiş, burada 30 binden fazla kişi COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirmişti. Salgının kontrol altına alınabilmesi için geniş çaplı önlemler ve kısıtlamalar getirilmişti.

Donald Trump

Donald Trump

Trump eleştirilerin odağında

ABD Başkanı Donad Trump koronavirüs konusunda yaşananlar nedeniyle eleştirilerin odağında. Salgını küçümsemek ve aylardır biran önce normale dönülmesi için de baskı yapmakla suçlanıyor. ABD Başkanı birkaç gün önce seçim kampanyalarına da yeniden başlamıştı. Trump'ın ve destekçilerinin büyük bölümünün maske takmaması ve sosyal mesafe kuralarını gözetmemesi de yoğun eleştirilere neden oluyor.

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Noam Chomsky: Beyaz Saray bir sosyopat megalomanın elinde

AFP,dpa/BW,HT

©Deutsche Welle Türkçe

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