ABD’de uçak pistten çıkarak nehre düştü

ABD'nin Florida eyaletinde Boeing 737 tipi bir yolcu uçağı iniş sırasında şiddetli fırtına nedeniyle pistten çıkarak, St. John Nehri'ne düştü. Cuma akşamı meydana gelen kazada, can kaybının yaşanmadığı, 21 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Yolcuların, uçağın kanatları üzerinden uçağı terk ettiği belirtildi.

Küba'daki ABD'ye ait Guantanamo askeri üssünden kalkan 136 yolcu ve yedi mürettabat olmak üzere toplam 143 kişinin bulunduğu uçak, Jacksonville askeri havaalanına iniş yapmaya hazırlanıyordu. Uçakta askeri görevliler ile ailelerinin bulunduğu belirtildi.

Uçakta bulunan bir yolcu CNN televizyonuna verdiği bilgilerde, yolculara can yeleği giyme ve uçağın kanadığına tırmanma talimatı verildiğini aktardı. Uçağı terk etmelerinin ardından şişme botlarla karaya çıktıklarını anlattı. Söz konusu yolcu, "Nehir mi, deniz mi, nerede olduğumuzu bilmiyorduk. Yağmur yağıyordu, şimşek çakıyor ve gök gürlüyordu” şeklinde konuştu.

Kazada kimsenin ölmemesi "bir mucize"

Jacksonville Askeri Havaalanı Komutanı Michael Connor, Cumartesi sabahı düzenlediği basın toplantısında kazada ölen ya da ağır yaralanan olmamamasının "bir mucize” olduğunu söyledi.

Jacksonville Belediye Başkanı Lenny Curry de, kurtarma çalışmalarına aralarında 90 itfaiyecinin de bulunduğu çok sayıda kişinin katıldığını açıkladı. Curry, uçaktan nehre akan yakıtın kontrol altına alınmaya çalışıldığını da sözlerine ekledi.

ABD Ulaşım Güvenliği Kurumu ise kazanın nedenini araştırmak üzere bölgeye bir ekip gönderdiğini açıkladı.

Uçak üreticisi Boeing'den yapılan açıklamada ise kaza hakkında daha ayrıntılı bilgi edinilmesi için çalışıldığı kaydedildi. Boeing, Ulaşım Güvenliği Kurumu'na da gereken teknik desteği sağlamaya hazır olduğunu açıkladı.

AFP/JD,MY

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