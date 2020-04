ABD’de Trump geç kalmakla suçlanıyor

ABD Başkanı Donald Trump muhalefet ve medyadan kendisine gelen, koronavirüsle mücadelede yapılan uyarıları dikkate almadığı konusundaki suçlamaları geri çevirdi. Trump Pazar günü Twitter hesabında yaptığı açıklamada, Amerikan medyası ve Demokratlar’ın Çin’e seyahat yasağını neden eleştirdiklerini anlamadığını söyledi ve "Kokuşmuş medya" ifadesini kullandı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre Trump’ın üst düzey danışmanların biri Ocak sonunda koronavirüs salgını konusunda uyarılarda bulunarak salgın yüzünden yüzbinlerce Amerikalı’nın yaşamını yitirebileceğine dikkat çekti. Trump ise Mart başına dek kamuoyunda virüsün ABD için endişe teşkil etmediğini iddia etti. New York Times gazetesi geçen Cumartesi günü, Trump’ın koronavürüs salgının başlarında sergilediği tavrı analiz etti. Gazete, Başkan’ın salgın riskinin boyutunu yavaş yavaş dikkate aldığını belirterek, zamanında tepki göstermediği eleştirisinde bulundu. Gazeteye göre Trump bunun yerine ekonomiyi korumaya yoğunlaştı ve uyarıları reddetti.

Trump’ın koronavirüs salgınındaki danışmanı, virolog Anthony Fauci New York Times’da yer alan bu iddiaları doğrulayan açıklamalarda bulundu. Fauci CNN’de yaptığı açıklamada, kamuya ait kurumlar daha erken kapatılsaydı, bununla hayat kurtarılabileceğini belirti. Virolog başlarda tedbirler konusunda büyük bir direncin olduğunu söyleyerek üstü kapalı olarak Başkan Trump’a işaret etti.

Ölenlerin sayısı artıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle ABD’de yaşamını yitirenlerin sayısı giderek artıyor. Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre ülkede salgına yakalananların sayısı 557 bini aştı. Ölenlerin sayısı ise 22 bini geçti.

Salgından en çok etkilenen yerlerin başında New York geliyor. New York Valisi Andrew Cuomo ölümlerde ciddi bir gerileme olmadığını söyleyerek tedbirlerin hızlıca gevşetilmemesi uyarısında bulundu. New York’ta yaşamını yitirenlerin sayısı 9 binden fazla.

Fauci: Tedbirler belki Mayıs’ta gevşetilebilir

Virolog Fauci, muhtemelen Mayıs ayında tedbirlerin biraz olsun gevşetilebileceğini söyledi. Fauci bunun için Nisan sonunda ülkede duruma bakılarak karar verilebileceğini ve gerekli kararların alınabileceğini ifade etti. Virolog durumun izin vermemesi halinde sokağa çıkma kısıtlamalarının şu anki haliyle devam ettirilmesinden yana.

ABD’de salgın nedeniyle kamusal hayatın büyük oranda durması ekonomiyi zor durumda bırakıyor. Trump mümkün olduğunca hızlı bir biçimde normale dönülmesini istiyor. Bu konuda müzakerelerde bulunacak bir kurulu Salı günü tanıtmayı planlıyor. Bu kurulda doktorlar, iş insanları ve uzmanların olduğu belirtiliyor. Ancak ABD’de sokağa çıkma konusundaki kısıtlamalara dair kararlarda inisiyatif Washington yönetiminde değil, büyük oranda eyalet ve yerel yönetimlerde.

