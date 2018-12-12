ABD'de Trump üzerinde baskıyı artıracak iki karar

ABD'de Senato, Kaşıkçı cinayetinden veliaht Prensi sorumlu tutan ve Yemen'de operasyon düzenleyen Riyad önderliğindeki koalisyona askeri desteğin durdurulmasını isteyen iki tasarıya onay verdi.
Amerika Birleşik Devletleri'nde Senato, Donald Trump yönetimini Suudi Arabistan politikasında köşeye sıkıştıracak iki karara imza attı.
Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinden Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı sorumlu tutan bir karar tasarısı, senatoda yapılan sözlü oylamada onaylandı.
Diğer tasarıda ise Yemen'de iç savaşta yer alan Suudi Arabistan'ın öncülüğündeki koalisyona verilen askeri desteğin durdurulması istendi. Yemen'le ilgili yasa tasarısı, oylamada 41'e karşı 56 oyla kabul edildi.
2026'daki ABD Başkanlık seçimlerinde Demokratların aday adayları arasında yer alan senatör Bernie Sanders, "Askeri duruşumuzun Suudi Arabistan'daki despotik, kanlı rejim tarafından dikte edilmesine izin vermeyi sürdürmeyeceğiz" dedi.
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Her iki tasarının da Ocak'tan önce ABD Temsilciler Meclisi'nin gündemine gelmesi beklenmiyor. ABD Başkanı Trump'ın onayına sunulması durumunda ise veto edileceği belirtiliyor. Ancak senatonun aldığı kararların Beyaz Saray'ın Suudi Arabistan politikası konusunda güçlü bir mesaj niteliği taşıdığı vurgulanıyor.
Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da öldürülmesinin ardından Riyad yönetimine yönelik desteği sürdürmüştü.
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Yemen'de savaş suçu işlendiği iddiasını gündeme getiren BM, bundan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun sorumlu olabileceğini belirtti. Tecavüz ve çocukları savaşmaya zorlama raporda belirtilen ihlaller arasında. (28.08.2018)
Trump, Veliaht Prens Kaşıkçı cinayetinden haberdar olsa dahi Suudi Arabistan’ın ABD’nin "sarsılmaz partneri" olarak kalacağını söyledi. ABD Başkanı, Riyad'la askeri anlaşmaları askıya almanın "ahmakça" olacağını söyledi. (20.11.2018)
Yemen için barış görüşmeleri sürerken, BM ülkede 20 milyon kişinin açlıkla mücadele ettiğini 250 bin kişininse en kötü seviye olarak tanımlanan 5. aşamaya ulaştığını belirtti. Şimdi 4 milyar dolara ihtiyaç duyuluyor. (11.12.2018)
Gazeteci Cemal Kaşıkçı öldürüldüğünden beri Veliaht Prens Muhammed bin Selman üzerindeki uluslararası baskı artıyor. Kraliyet ailesi isterse veliaht prensi azledebilir. Ama bunun için siyasi irade gerekiyor. (23.11.2018)
CNN, İstanbul'da öldürülen Cemal Kaşıkçı'nın son sözlerinin "Nefes alamıyorum" olduğunu duyurdu. Suudi Arabistan ise Türkiye'nin cinayetle ilgili iadesini istediği iki kişiyi vermeyeceğini açıkladı. (10.12.2018)