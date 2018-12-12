ABD'de Trump üzerinde baskıyı artıracak iki karar

Amerika Birleşik Devletleri'nde Senato, Donald Trump yönetimini Suudi Arabistan politikasında köşeye sıkıştıracak iki karara imza attı.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesinden Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı sorumlu tutan bir karar tasarısı, senatoda yapılan sözlü oylamada onaylandı.

Diğer tasarıda ise Yemen'de iç savaşta yer alan Suudi Arabistan'ın öncülüğündeki koalisyona verilen askeri desteğin durdurulması istendi. Yemen'le ilgili yasa tasarısı, oylamada 41'e karşı 56 oyla kabul edildi.

2026'daki ABD Başkanlık seçimlerinde Demokratların aday adayları arasında yer alan senatör Bernie Sanders, "Askeri duruşumuzun Suudi Arabistan'daki despotik, kanlı rejim tarafından dikte edilmesine izin vermeyi sürdürmeyeceğiz" dedi.

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Her iki tasarının da Ocak'tan önce ABD Temsilciler Meclisi'nin gündemine gelmesi beklenmiyor. ABD Başkanı Trump'ın onayına sunulması durumunda ise veto edileceği belirtiliyor. Ancak senatonun aldığı kararların Beyaz Saray'ın Suudi Arabistan politikası konusunda güçlü bir mesaj niteliği taşıdığı vurgulanıyor.

Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da öldürülmesinin ardından Riyad yönetimine yönelik desteği sürdürmüştü.

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AFP/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe