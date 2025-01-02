ABD'de Trump'ın otelinin önünde Tesla aracı patladı, bir ölü

ABD'de Trump'a ait otelin önünde park halindeki bir kamyonetin infilak etmesi sonucununda bir kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kamyonet Musk'a ait Tesla üretimi.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'a ait Las Vegas'taki Trump International Hotel'in önünde park halinde bulunan Tesla Cybertruck model kamyonet patladı. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, yedi kişi de yaralandı.

FBI terör şüphesiyle olayla ilgili soruşturma başlattı.

Polis, patlayan araca ait fotoğrafları yayınlandı. Fotoğraflarda yanan aracın bagaj bölümünde tahrip olmuş benzin bidonları ve havai fişekler görülüyor.

Aracın üreticisi Tesla şirketinin kurucusu ve CEO'su milyarder iş insanı Elon Musk, X hesabından olaya ilişkin yaptığı açıklamada, patlamanın araçtan değil, araca yüklenen maddelerden kaynaklandığını ileri sürdü.

Musk, Trump yönetiminde özel danışman olarak görev alacak.

Polis patlamanın meydana geldiği aracı inceliyor. Fotoğraf: Ronda Churchill/REUTERS

ABD Başkanı Joe Biden Washington'da yaptığı açıklamada, olayın New Orleans'ta meydana gelen saldırı ile bir ilgisinin olup olmadığının araştırıldığını bildirdi. New Orleans'ta yılbaşı kutlamalarıa sırasında bir kamyonetle düzenlenen saldırıda en az 15 kişi yaşamını yitirdi.

Polis Las Vegas'taki aracın New Orleans'taki saldırıda kullanılan kamyonet ile aynı araç kiralama sitesi üzerinden kiralandığını açıkladı.

AFP/TY,MUK

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