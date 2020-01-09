ABD'de Trump'ın İran'a savaş yetkisini kısıtlama girişimi

ABD Temsilciler Meclisi Başkan Donald Trump'ın İran'a savaş ilan etme yetkisini sınırlayan tasarıyı kabul etti.

Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu oluşturan Demokratlar, İran'a karşı alınacak olası bir savaş kararının salt Trump'a verilmesinin önüne geçmeyi hedefliyor.

Temsilciler Meclisi'nden 224 "Evet" ve 194 "Hayır" oyu alarak geçen tasarıda, ABD Başkanı'nın İran'la savaş kararı vermeden önce Kongre'nin onayını alması şartı yer alıyor.

Ancak tasarının, Trump'ın partisi Cumhuriyetçilerin çoğunluğu ellerinde bulundurduğu Senato'dan geçme ihtimali yok.

Buna karşın, yasalaşma ihtimali bulunmayan, sembolik nitelikteki tasarıda İran'a yönelik ağır suçlamalar yer alıyor. İran'ın "Terör destekçisi bir ülke" olduğu belirtilirken, ABD tarafından öldürülen İranlı komutan Kasım Süleymani'nin de İran'ın terör faaliyeetlerinin planlayıcılarından olduğu belirtiliyor.

Tasarıda ABD'nin silahlı bir saldırı olması durumunda kendini savunma hakkı bulunduğuna da işaret ediliyor ancak bu durumda da Kongre'ye gerekçelerini sunma ve olası tehlikelerle ilgili bilgi vermesi gerektiği kaydediliyor.

dpa,AFP / TY,JD

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