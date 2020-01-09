 ABD′de Trump′ın İran′a savaş yetkisini kısıtlama girişimi | DÜNYA | DW | 10.01.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

ABD'de Trump'ın İran'a savaş yetkisini kısıtlama girişimi

ABD'de Temsilciler Meclisi Trump'ın İran'a savaş ilan etme yetkisini sınırlandıran tasarıyı kabul etti. Ancak tasarı sembolik önem taşıyor.

Temsilciler Meclisi'nin kararı sembolik nitelik taşıyor

Temsilciler Meclisi'nin kararı sembolik nitelik taşıyor

ABD Temsilciler Meclisi Başkan Donald Trump'ın İran'a savaş ilan etme yetkisini sınırlayan tasarıyı kabul etti.

Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu oluşturan Demokratlar, İran'a karşı alınacak olası bir savaş kararının salt Trump'a verilmesinin önüne geçmeyi hedefliyor.

Temsilciler Meclisi'nden 224 "Evet" ve 194 "Hayır" oyu alarak geçen tasarıda, ABD Başkanı'nın İran'la savaş kararı vermeden önce Kongre'nin onayını alması şartı yer alıyor.

Ancak tasarının, Trump'ın partisi Cumhuriyetçilerin çoğunluğu ellerinde bulundurduğu Senato'dan geçme ihtimali yok.

Buna karşın, yasalaşma ihtimali bulunmayan, sembolik nitelikteki tasarıda İran'a yönelik ağır suçlamalar yer alıyor. İran'ın "Terör destekçisi bir ülke" olduğu belirtilirken, ABD tarafından öldürülen İranlı komutan Kasım Süleymani'nin de İran'ın terör faaliyeetlerinin planlayıcılarından olduğu belirtiliyor.

Tasarıda ABD'nin silahlı bir saldırı olması durumunda kendini savunma hakkı bulunduğuna da işaret ediliyor ancak bu durumda da Kongre'ye gerekçelerini sunma ve olası tehlikelerle ilgili bilgi vermesi gerektiği kaydediliyor.

dpa,AFP / TY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Senato'da Trump'a yaptırım baskısı

ABD Senatosunun Cumhuriyetçi ve Demokrat üyeleri Türkiye’ye ekonomik yaptırımlar için Başkan Trump’a baskıyı artırıyor. Cumhuriyetçiler CAATSA yasasının bütünüyle uygulanmasını talep eden bir tasarı sundu. (19.07.2019)  

ABD Temsilciler Meclisi'nden Trump'ın azline onay çıktı

ABD Temsilciler Meclisi, görevini suistimal etmek ve Kongre’de soruşturmayı engellemeye çalışmakla suçlanan Başkan Trump'ın Senato'da yargılanmasına oy çokluğuyla karar verdi. (19.12.2019)  

Türkiye’ye yaptırım öngören tasarı Senato’dan da geçti

Türkiye’ye S-400 yaptırımları uygulanmasını ve F-35 satışının yasaklanmasını da içeren yasa tasarısı Temsilciler Meclisi’nin ardından Senato’dan da geçti. Başkan Trump’ın yasayı kısa süre içinde imzalaması bekleniyor. (17.12.2019)  

Benzer içerik

Symbolbild Kündigung Atomabkommen mit Iran durch USA

İran: Stratejik bir fırsat mı, bataklık mı? 09.01.2020

ABD-İran krizi Türkiye için stratejik bir fırsat mı? Yoksa yine taraf olmaya zorlanacağı yeni bir bataklık mı? Ankara şimdi de öfkeli İranlılar ile öngörülemez Trump arasında yeni bir dış politik sınavla karşı karşıya.

Irak Al Asad Airbase

İran ABD'ye füze saldırısıyla misilleme yaptı 08.01.2020

İran ABD’nin Irak'ta kullandığı üslere füze saldırısı düzenledi. ABD Başkanı Trump "her şey yolunda" açıklamasında bulundu.

Trump äußert sich zum iranischen Angriff im Irak

ABD: İran ile ön koşulsuz görüşmeye hazırız 09.01.2020

ABD tarafından Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne gönderilen mektupta ABD'nin İran ile ön koşulsuz görüşmeye hazır olduğu belirtildi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

ABD'ye göre Ukrayna uçağını İran vurdu

ABD'li yetkililer, Tahran yakınlarında düşen Ukrayna yolcu uçağının yanlışlıkla İran tarafından vurulduğu görüşünde. Trump da olaya dair "şüpheleri" bulunduğunu söyledi. Ancak İran, ABD'nin iddiasını yalanladı.  

FOTO-GALERİ

default

İran’ın tarihî kültürel zenginlikleri

Başkan Trump’ın vurma tehdidinde bulunduğu İran'ın tarihî zenginlikleri neler ve bugün bunlar nerede bulunuyor?  