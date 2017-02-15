ABD’de TikTok ve WeChat yasakları iptal

ABD Başkanı Joe Biden, eski başkan Donald Trump yönetimi tarafından Çin mobil uygulamaları TikTok ve WeChat'e getirilen yasakları iptal etti.

Biden, Çarşamba günü aldığı bir dizi karar ile Trump'ın yasakladığı Alipay, QQ Wallet ve WeChat Pay'in de aralarında olduğu sekiz iletişim ve finans uygulamasına getirilen yasakları da kaldırdı.

Aynı zamanda Biden, ABD Ticaret Bakanlığı'na yabancı uygulamalardan kaynaklanacak muhtemel riskler ve bunlara karşı alınacak tedbirler hakkında bir rapor hazırlaması için 180 günlük bir süre verdi.

Bir ABD hükümet yetkilisi, TikTok hakkında 2019'da başlatılan güvenlik incelemesinin devam edeceğini söyledi.

Trump yönetimi, TikTok'a yönelik yasakları ABD'de bulunan yaklaşık 100 milyon kullanıcının verileriyle ilgili güvenlik endişeleri ile gerekçelendirmişti. TikTok'un Çin hükümetine olan yakınlığını öne süren Trump, Çin Komünist Partisi'nin ABD ile ilgili bilgileri ele geçirebileceğini iddia ediyordu. Bu bağlamda Apple, Google ve diğer ABD şirketlerine söz konusu uygulamalar için veri indirme olanağı sağlamaması talimatı verilmişti.

Ancak bu yasakların çoğu ABD mahkemeleri tarafından iptal edildiği için hiçbir zaman yürürlüğe girmedi.

rts/TY,SSB

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