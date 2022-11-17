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Fotoğraf: Leah Millis/REUTERS
PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

ABD'de Temsilciler Meclisi'ni Cumhuriyetçiler kazandı

1 saat önce

ABD'de Cumhuriyetçiler Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirdi. Temsilciler Meclisi'nin yeni başkanı olması beklenen McCarthy, "Amerikalılar yeni bir yöne gitmek için hazır" dedi.

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ABD'deki ara seçimler sonucunda Kongre'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk, Cumhuriyetçilerin eline geçti.

Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğa, California eyaletindeki bir bölgede daha kazanarak sandalye sayısını 218'e çıkararak ulaştı. Temsilciler Meclisi'nde 218 sandalye elde eden parti çoğunluğu elde etmiş oluyor.

Oy sayımının devam ettiği ara seçimlerde Demokratlar, Temsilciler Meclisi'nde şu ana kadar 211 sandalye kazandı.

ABD'de 8 Kasım'da yapılan ara seçimlerde Temsilciler Meclisi'nin 435 sandalyesinin tamamının, 100 sandalyeli Senato'nunsa üçte birinin yenilenmesi için sandık başına gidilmişti.

Demokratlar, seçimlerde Senato'daki üstünlüğünü korumayı başarmıştı.

Senato'da Demokratlar şu ana dek 50, Cumhuriyetçiler ise 49 sandalye kazandı. Geriye kalan son sandalyenin sahibi, Georgia eyaletinde 6 Aralık'ta yapılacak ikinci tur seçiminin ardından belli olacak. Ancak Cumhuriyetçiler Georgia'yı kazansa bile Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in eşitlik bozma oyu sayesinde Demokratların Senato'da çoğunluğu sağlaması mümkün olacak. ABD yasalarına göre, Senato Başkanı olarak görev yapan ABD Başkan Yardımcısı eşitlik bozma oyu kullanabiliyor.

Biden'dan tebrik

Yapılan projeksiyonlar sonucunda Cumhuriyetçilerin Kongre'nin alt kanadında çoğunluğu ele geçirdiğinin belli olmasının ardından açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi lideri Kevin McCarthy'yi tebrik etti. Cumhuriyetçilerle çalışmaya hazır olduğunu ifade eden Biden, "Gelecek, siyasi savaşa esir edilmeyecek kadar parlak" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden Fotoğraf: Kevin Lamarque/REUTERS

Temsilciler Meclisi'nin yeni başkanı olması beklenen McCarthy ise "Amerikalılar yeni bir yöne gitmek için hazır. Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri de bunu yapmak için hazır" açıklamasında bulundu.

ABD'deki ara seçimlerin sonucu her ne kadar Cumhuriyetçilerin beklediği "kırmızı dalgayı" yaratmasa da Demokratların Temsilciler Meclisi'ndeki üstünlüğünü kaybetmiş olması, Biden yönetiminin politikalarının rakip parti tarafından dizginlenmesine imkân tanıyacak. Cumhuriyetçiler ayrıca Biden'ın ailesi ve yönetimini zor duruma sokabilecek soruşturmalar açma kozunu da elinde bulunduracak.

Dış politika da Cumhuriyetçilerin ABD tarafından Ukrayna'ya yapılan askeri ve ekonomik yardımın boyutunu azaltmak için harekete geçebileceği yorumları yapılıyor.

Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'ndeki zaferi, Biden'ın halefi Donald Trump'ın 2024'teki başkanlık seçimleri için adaylığını resmen açıkladığı günün ertesinde geldi.

DW,rtr,AFP/CÖ,HT

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