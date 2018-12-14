 ABD′de Temsilciler Meclisi rekor sayıda kadın üye ile görevde | DÜNYA | DW | 04.01.2019

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DÜNYA

ABD'de Temsilciler Meclisi rekor sayıda kadın üye ile görevde

ABD'de yeni seçilen Temsilciler Meclisi göreve başladı. Demokratlardan Nancy Pelosi'nin başkanlık edeceği mecliste, 102 kadın üye var. Pelosi, ABD tarihinde bu görevi üstlenmiş ilk ve tek kadın siyasetçi.

USA Washington - 116 Kongresssitzung: Nancy Pelosi (Getty Images/AFP/S. Loeb)

ABD’de Kasım ayında yapılan ara seçimlerin ardından yenilenen Temsilciler Meclisi, yeni dönem için göreve başladı. ABD Kongresi'nin iki kanadından birini oluşturan 435 üyeli Temsilciler Meclisi'ndeki ilk oturumda Demokratlardan Nancy Pelosi, Meclis Başkanlığı görevine seçildi.

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ABD Kongre ara seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre Cumhuriyetçiler Senato'daki çoğunluğunu korurken Temsilciler Meclisi’nde üstünlük Demokratlara geçti. (07.11.2018)

Görevi Cumhuriyeçi Paul Ryan'dan devralan Pelosi, ABD tarihinde bu görevi üstlenmiş ilk ve tek kadın siyasetçi. Pelosi, 2007-2011 yılları arasında da aynı görevi yürütmüştü.

ABD'deki yeni Temsilciler Meclisi'nde kadınlar öne çıkıyor. Bir kadının başkanlık ettiği mecliste 102 kadın üye yer alacak. Bu isimler arasında meclisin en genç üyesi 29 yaşındaki Alexandria Ocasio-Cortez de var. Ayrıca iki Müslüman kadın da görev yapıyor. Rashida Tlaib ve Ilhan Omar, Kasım seçimlerinde ABD Kongresi'ne giren ilk Müslüman kadın siyasetçiler olmuştu.

Pelosi: Meksika duvarını yapmıyoruz

Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçiren Demokratlar ilk mesai gününde kısmen kepenk indirmek zorunda kalan federal hükümetin tekrar açılması için iki tasarıyı gündemine aldı.

Demokratlar tarafından onaylanan tasarılara, ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlerin geçişini engellemek için Meksika sınırına inşa etmek istediği duvarın finansmanı dahil edilmedi. Bu nedenle, tasarıların Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'dan geçmesi beklenmiyor.

Pelosi, oylama sonrası basına yaptığı açıklamada, "Duvar inşa etmiyoruz. Duvarı inşa etmeyeceğimiz konusunda şüphesi olan var mı?" demişti.

ABD'de bütçe görüşmeleri sınıra yapılması planlanan duvara ilişkin Trump yönetiminin ek bütçe talebi üzerine kilitlenmiş, yeni yıl öncesi bütçeye onay çıkmaması nedeniyle hükümet kısmen kepenk indirmek zorunda kalmıştı. Trump, Meksika sınırına inşa edilecek duvar için 5.6 milyar dolar bütçe istiyor.

DW,AP,rtr/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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