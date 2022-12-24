ABD'de "tarihi" soğuklar

ABD'yi etkisi altına alan aşırı soğuklar hayatı felç ediyor. Termometrelerin yer yer -48 dereceyi gösterdiği ülkede yüz binlerce haneye elektrik verilemezken, kara ve havayolu trafiği birçok yerde durma noktasına geldi.

Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) etkisi altına alan aşırı soğuk hava dalgası, ülkenin alt yapısında büyük çaplı aksaklıklara neden oluyor. Yetkililer ABD genelinde yaklaşık bir buçuk milyon haneyi etkileyen elektrik kesintileri olduğunu, Noel Bayramı öncesinde sayısız yolun, aşırı kar ve buzlanma sebebiyle trafiğe kapatıldığını bildirdi. Ayrıca yine ülke çapında çok sayıda ölümcül trafik kazası yaşandığı aktarılıyor.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi'nin (NWS), "tarihi bir olay" olarak nitelendirdiği aşırı soğuk hava dalgası neticesinde ülkede ısı yer yer -48 dereceye kadar düştü. NWS, söz konusu arktik soğuk hava dalgasının, ülkenin kuzeyindeki ABD-Kanada sınırından güneydeki Meksika sınırına kadar bir bölgeyi etkilediğini ve bu büyüklüğün olağan dışı olduğunu ifade etti.

ABD'de de etkili olan aşırı soğuklar sebebiyle binlerce uçuş yapılamadı. Denver Havalimanı da iptal edilen uçuşların ardından kaos yaşanan çok sayıdaki havalimanından biri oldu Fotoğraf: David Zalubowski/AP/picture alliance

Aralarında New York, Oklahoma ve Kentucky'nin de olduğu pek çok eyalette olağanüstü hal ilan edilirken; yaşanan elektrik kesintilerinden en yoğun etkilenen eyaletlerin Kuzey Carolina, Maine ve Virginia olduğu duyuruldu. Cuma akşamı itibariyle bu eyaletlerde toplamda yaklaşık bir milyon haneye elektrik verilemiyordu.

Havayolu trafiğinin de felç olduğu ABD'de, yine Noel öncesinde Cuma akşamına dek yaklaşık 5 bin 500 uçuş, söz konusu hava şartları sebebiyle iptal edildi. Özellikle Seattle, New York, Chicago ve Detroit havalimanlarında çok büyük aksaklıklar yaşandığı belirtiliyor.

AFP / ET,ETO