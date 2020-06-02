 ABD′de tansiyon yüksek | DÜNYA | DW | 02.06.2020

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DÜNYA

ABD'de tansiyon yüksek

ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan gerilim, Trump'ın orduyu görevlendirme çağrısına rağmen devam ediyor. Trump yeterli önlem almadığı gerekçesiyle New York valisine tepki gösterdi.

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ABD'de George Floyd isimli siyah vatandaşın polis tarafından öldürülmesiyle başlayan gösterilere karşı Başkan Donald Trump'ın "gerekirse orduyu görevlendiririm" tehdidinin ardından sokaklar gergin. St. Louis kentinde dört polis memuru açılan ateş sonucu yaralandı. Las Vegas'taki gösteride de bir polis memuru yine silahla yaralandı. Ülke genelindeki gösterilerde çok sayıda gösterici yaralandı, yüzlerce gösterici de gözaltına alındı.

Alabama eyaletindeki konfedarasyon anıtı bir grup gösterici tarafından yıkıldı. Amerikan İç Savaşı sırasında köleliği savunan Konfederasyon tarafını simgeleyen diğer anıt ve sembollere de özellikle güney eyaletlerinde saldırılar yapıldı.

Trump'ın valilere yaptığı çağrı sonrası, birçok eyalette Ulusal Muhafızlar protestoların yaşandığı bölgelerde görevlendirilse de, takviye güç olarak geri planda bırakıldı.

Trump'tan New York valisine tepki

Trump, yağma ve şiddet olayları nedeniyle tüm hafta boyunca akşamları saat 20.00'den sonra sokağa çıkma yasağı kararı alınan New York'ta da Ulusal Muhafızların görevlendirilmesi için Twitter'dan çağrıda bulundu. 

New York Valisi Andrew Cuomo ve kardeşi CNN sunucusu Chris Cuomo'yu hedef alan Trump,

"Dün Cuomo kardeşler için çok kötü bir gündü. New York, yağmacılara, eşkiyalara, radikal solculara ve diğer serserilere teslim edildi. Vali Ulusal Muhafızları görevlendirme önerimi kabyl etmedi. New York paramparça oldu, tıpkı Fredo'nun (Fredo Cuomo) reytinglerinin %50 düşmesi gibi" ifadelerini kullandı.

Kasım ayındaki seçimlerde Trump'a karşı yarışacak olan eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, rakibini eleştirerek Başkanın toplumu böldüğünü ve ülkeyi bir savaş alanına çevirdiğini savundu. Biden, seçildiği takdirde "sivil haklar reformu" yasası çıkaracağını söyledi.

Almanya'da George Floyd için yapılan bir grafiti

Almanya'da George Floyd için yapılan bir grafiti

Müzik dünyası 8 dakika 46 saniye sustu

George Floyd'un ölümünü protesto etmek için müzik endüstrisi ve sosyal medya siteleri de harekete geçti. #BlackOutTuesday (Karartma Salı) etiketiyle sosyal medyada başlatılan eylem kapsamında müzik şirketleri, polisin George Floyd'un diziyle boynuna bastırdığı süre olan 8 dakika 46 saniye boyunca sessiz kaldı, Twitter ve Instagram hesaplarından siyah kareler paylaştı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da benzer paylaşımlar yaptı.

Protestoya Beyonce, Adee ve Bruce Springsteen’in çalıştığı Columbia Records'un yanı sıra Pink, Justin Timberlake, Lady Gaga, Billie Eilish, Taylor Swift gibi müzisyenlerin bağlı olduğu şirketler destek verdi.

Spotify da 8 dakika 46 saniye boyunca müzik listelerini durdurdu.

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6 polis hakkında suçlama

Bu arada Atlanta kentinde, araç içerisinde gösteriden dönen iki kişiye elektroşok tabancasıyla aşırı güç kullandıkları görüntüleri basına yansıyan altı polise savcılık tarafından suçlama yöneltildi. Cumartesi gecesi yaşanan olayın ardından görevden alınan polisler "ağır fiili saldırı" suçlamasıyla mahkemeye çıkarılacaklar.

Ne olmuştu?

Minneapolis kentinde geçen Pazartesi günü sahte para kullandığı şüphesiyle gözaltına alınan George Floyd, polis memuru Derek Chauvin'in tarafından diziyle dakikalarca boynuna bastırılarak yerde tutulmuştu.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği açıklanmış, yoldan geçenlerin cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahlara yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve Minneapolis başta olmak üzere birçok şehirde protestolara yol açmıştı.

Ülke genelindeki protestoların şiddet olaylarına ve yağmalara dönüşmesi nedeniyle birçok şehirde "sokağa çıkma yasağı" ilan edilmiş, Ulusal Muhafızlar görevlendirilmişti.

dpa,AFP,AP / GY, EC

©️ Deutsche Welle Türkçe

 

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