ABD'de sinagog saldırganına idam cezası

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Pennsylvania eyaletinde bulunan Pittsburgh kentindeki bir sinagoga 27 Ekim 2018'de saldırı düzenleyen ve burada bulunan 11 kişiyi katleden sanık, idam cezasına çarptırıldı.

ABD medyasında yer alan haberlere göre 12 üyeden oluşan mahkeme jürisi, 50 yaşındaki saldırgan Robert Bowers hakkındaki idam kararını oybirliğiyle aldı.

Mahkeme heyeti, kamyon şoförlüğü yaptığı belirtilen saldırganı Haziran ayındaki duruşmada tüm suçlamalardan suçlu bulmuştu.

ABD tarihinin en ağır antisemit saldırısı

Sinagoga yönelik saldırı, ABD tarihindeki en ağır antisemit saldırı olarak kayıtlara geçmişti.

Saldırıyı yarı otomatik bir tüfek ve üç tabanca ile gerçekleştiren Bowers, Şabat nedeniyle sinagogda bulunan cemaatin üzerine ateş açmıştı. Saldırgan 2 kişiyi de yaralamıştı. Bowers saldırıdan sonra çatışmaya girdiği polislerin üzerine de kurşun yağdırmış ve polisleri de yaralamıştı. Saldırgan, çatışma sonunda yaralı olarak ele geçirilmişti.

Saldırı sırasında Bowers'in ayrıca "tüm Yahudilere ölüm" diye bağırdığı iddia edildi. İddianameye göre Bowers saldırıdan önce de Yahudi karşıtı yorumlarda bulundu ve Yahudileri "şeytanın çocukları" olarak tanımlayan ifadeler kullandı.

Sanığa, 11'i ölümle sonuçlanan nefret suçu olmak üzere toplam 63 suçlama yöneltilmişti.

AFP/TY,SÖ

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