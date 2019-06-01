ABD'de silahlı saldırı

Saldırının meydana geldiği Virginia Beach kentinin emniyet müdürü James Cervera, 12 kişiyi öldüren saldırganın, polisle girdiği çatışmada vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

Saldırganın uzun yıllardır aynı belediyede memur olarak çalıştığı belirlenirken, saldırının nedenine ilişkin henüz bir bilgi elde edilemediği kaydedildi.

Emniyet Müdürü Cervera, saldırganın cuma günü belediye binasının önünde bir otomobil sürücüsünü silahla vurarak öldürdükten sonra binaya girdiğini ve aynı silahla etrafına rastgele ateş etmeye başladığını söyledi.

Olay yerine intikal eden polislere de ateş eden saldırganın vurularak öldürüldüğünü ifade eden Cervera, saldırının nedenlerine ilişkin olarak "Şu anda yanıttan çok sorular var" açıklamasını yaptı.

Başkent Washington'a 320 kilometre mesafedeki Virginia Beach kentindeki saldırı ABD'deki tartışmalı Silah Yasası'nı da yeniden gündeme taşıdı.

Bir önceki seçimde Demokratların başkan adayı olan Pete Buttigieg, Twitter mesajında saldırının tüm ulusu şoke ettiğini belirterek, acil önlem alınmasını gerektiğini vurguladı.

Yine Demokratların eski başkan adayı senatör Bernie Sander, saldırıya ilişkin açıklamasında silah lobisinin siyasete etkisini eleştirerek, "İğrenç silahlı şiddet artık sona ermeli" dedi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da Başkan Donald Trump'ın olayı takip ettiği kaydedildi.

Bu yıl 150 silahlı saldırı

ABD'de yasalar kişilerin kolayca silah edinmelerine olanak sağlıyor. Bu durum da neredeyse dileyen herkesin silah satın almasını mümkün hale getiriyor. Sivil silahlanmaya karşı çıkan Gun Violence örgütüne göre bu durum saldırılara da zemin hazırlıyor. Örgüt, Virginia'daki olayın bu yıl ABD'deki 150'inci silahlı saldırı olduğuna dikkat çekti.

2007 yılında da Virginia Eyaleti'nde 23 yaşındaki bir öğrenci Virginia Teknik Üniversitesi'nde 32 kişiyi silahla vurup öldürmüş, daha sora intihar etmişti.

ABD'de sivillerin silah edinmesini sağlayan yasanın değiştirilmesi uzun süredir tartışılan bir konu. Ancak Cumhuriyetçiler yasanın değiştirilmesine karşı çıkıyor. Aynı şekilde, siyaset üzerinde de nüfuzu bulunan ve silah lobisi olarak da tanımlanan ABD Ulusal Silah Birliği (NRA) de silah satışlarının kısıtlanmaması için baskı yapıyor. Başkan Trump, 2016 yılında kendini başkanlık koltuğuna oturtan seçimlerde NRA ile yakın temas halinde olmuştu. Nitekim Trump da sivillere silah satışının kısıtlanmasına karşı çıkıyor.

AFP/TY,BW

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