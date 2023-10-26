ABD'de silahlı saldırı, çok sayıda ölü var

ABD'nin Maine eyaletinde bir saldırgan çok sayıda kişiyi öldürdükten sonra kayıplara karıştı. Polis 40 yaşında olduğu bildirilen saldırganı arıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Maine eyaletinde bulunan Lewiston kentinde bir silahlı saldırgan çok sayıda kişiyi öldürdü, onlarca kişiyi de yaraladı. Saldırgan kaçarak izini kaybettirdi.

ABD medyasında, güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlere göre saldırıda 22 kişi öldürüldü. CNN kanalına açıklama yapan Belediye Meclisi Üyesi Robert McCarthy de ölü sayısını 22 olarak belirtti.

Haberlerde çok sayıda yaralının bulunduğu da bildiriliyor. Ancak ölü ve yaralı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

40 yaşındaki şüpheli aranıyor

Polis, olayla ilgili olarak 40 yaşında bir kişiyi arıyor. Polis, şüphelinin güvenlik kamerası görüntülerini ve fotoğraflarını yayınladı. Video görüntülerinde silahlı bir kişi görülüyor. Ayrıca şüphelinin kullandığı belirtilen bir aracın da fotoğrafları basına dağıtılıdı. Polis, böldeki vatandaşlara tedbirli olmaları çağrısında bulundu.

Polis silahlı bir kişinin fotoğraflarını yayınladı. Fotoğraf: Androscoggin County Sheriff's Office via AP/picture alliance

ABC ve CNN kanalları, saldırıların 39 bin nüfuslu kentteki bir restoranda ve bowling pistleri bulunan bir eğlence merkezinde meydana geldiğini bildirdi.

ABD basınında çıkan haberlere göre aranan şahıs askeri eğitim görmüş bir ateşli silah eğitmeni olabilir.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın saldırı hakkında bilgilendirildiği belirtilerek, gelişmelerin takip edildiği kaydedildi. Biden, Maine valisi Janet Mills ile telefonda görüştü.

dpa/TY,EC

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