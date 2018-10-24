ABD'de seri bomba alarmı büyüyor

ABD'de 6 Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesi Başkan Donald Trump'a muhalif kişiler ile Demokrat Parti'nin önde gelen isimlerine bomba yüklü paketler gönderilmeye devam ediliyor.

New York Polisi sabah saatlerinde Trump'a muhalif çizgisiyle tanınan aktör Robert De Niro'nun Manhattan Tribecca'daki restorantına şüpheli bir paket ulaştığını, bomba imha ekiplerinin paketi kısa sürede imha ettiğini açıkladı. Ardından Demokrat Partili Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ı hedef alan ve New Castle'daki posta ofisine gönderilen bir paketin imha edildiği bilgisi geldi. Çok geçmeden Biden'ı hedef alan ikinci bir şüpheli paketin Wilmington'daki bir posta ofisinde ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

Yetkililer, aralarında Trump'ın selefi Barack Obama, Trump'a karşı ABD başkanlık yarışını kaybeden Hillary Clinton ve yine Trump'ın sık sık yalan haber yapmakla suçladığı CNN kanalının da olduğu bazı isim ve kuruluşa toplamda 10 bombalı paketin gönderildiğini ve infilak etmeden hepsinin ele geçirildiğini söylüyor. Paketlerde cam parçaları ile güçlendirilmiş boru bombaları olduğu belirtiliyor.

Trump, gelişmeler üzerinde Twitter'dan paylaştığı mesajında "Ana akım medyanın kasten yanlış ve kusurlu haber vermesi sebebiyle" toplumda öfkenin hakim olduğunu iddia etti. Trump'ın bu sözlerine cevap bombalı paketin hedeflerinden biri olan CIA Eski Başkanı John Brennan'dan geldi.

Brennan, "Aynaya bakın. Hastalıklı söyleminiz, hakaretleriniz, yalanlarınız, insanları fiziksel şiddete olan teşviğiniz utanç verici. Bu yaptığınızı temizleyin ve bir başkan gibi davranmaya çalışın" dedi. Trump muhaliflerinin "korkup sessizliğe gömülmeyeceklerini" söyledi.

Beyaz Saray'dan da bombalı paketlerin Başkan Donald Trump ile ilişkilendirilmesinin "utanç verici" olduğu yönünde açıklama geldi. Trump'ın Basın Sorumlusu Sarah Huckabee Sanders "yorumlarla, gerçekte olanlar arasında çok büyük farklılık var" dedi.

DW, AP/DBN,ÖA

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