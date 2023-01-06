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Cumhuriyetçi aday Kevin McCarthy
Cumhuriyetçi aday Kevin McCarthyFotoğraf: EVELYN HOCKSTEIN/REUTERS
PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

ABD'de seçim krizi: Cumhuriyetçi aday tarihe geçti

2 saat önce

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki başkanlık seçiminde Cumhuriyetçilerin adayı Kevin McCarthy, 11'inci oylamada da yeterli oyu alamayarak tarihe geçti.

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ABD Temsilciler Meclisi'ndeki başkanlık seçimi krizi büyüyor. Ara seçimler sonucunda Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kazanan Cumhuriyetçilerin adayı Kevin McCarthy, 11'inci oylamada da yeterli oyu alamadı.

McCarthy'nin Temsilciler Meclisi Başkanı seçilebilmesi için 218 oy alması gerekiyor. Ancak 20 Cumhuriyetçi vekil, McCarthy'ye oy vermeyi reddediyor.

US-Repräsentantenhaus Wahlen Kevin McCarthy
Fotoğraf: KEN CEDENO/UPI/IMAGO

Cumhuriyetçi Parti'nin daha muhafazakâr kanadından olan ve hem Demokratların kontrolündeki Senato hem de ABD Başkanı Joe Biden'a yönelik olarak başta bütçe olmak üzere birçok konuda ciddi kısıtlamalar getirilmesini isteyen bu vekiller, bu taleplerinin yerine getirilmesi konusunda McCarthy'ye güvenmiyor.

McCarthy'nin kendisine karşı olan Cumhuriyetçileri ikna etmek için şu ana kadar verdiği tavizler söz konusu vekillerin fikrini değiştirmesine yetmedi.

Oylamaya bugün devam edilecek

McCarthy, Salı ve Çarşamba günü yapılan altı oylama sonrası Perşembe günü yapılan beş oylamada da yeterli desteği alamadı. Yeni başkanın seçilmesi için gerekli çoğunluk sağlanana kadar oylamaya devam edilmesi bekleniyor.

Yeni oylama ya da oylamalar için bugün yeniden toplanacak olan Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçilerin 222, Demokratların 212 üyesi bulunuyor.

Tarihi kriz

Dokuzdan fazla oylamada Temsilciler Meclisi Başkanı'nın seçilemediği bir durumla sadece 1861 yılındaki ABD İç Savaşı'ndan önce karşılaşılmıştı. Savaş sonrası dönemde ise 1923 yılında Temsilciler Meclisi'nin yeni başkanı dokuzuncu oylamada seçilebilmişti.

Temsilciler Meclisi'nde 2019 yılından beri partisinin azınlık lideri olarak görev yapan 57 yaşındaki McCarthy'nin adaylığı konusunda yaşanan anlaşmazlık, Cumhuriyetçilerin 2024'teki Başkanlık seçimine uzanan iki yıllık süreçte karşılaşabileceği yeni zorluklar açısından da ipucu vermiş oldu.

DW,rtr,AFP,AP/CÖ,BÖ

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