ABD’de sandıklarda oy verme işlemi başladı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), New Hampshire eyaletinin Dixville Notch ve Millsfield adlı köylerinde başlayan oy verme işleminin ve ardından da oy sayımının tamamlandığı bildirildi. Buna göre Dixville Notch'da Demokratlar'ın adayı Joe Biden'a 5 oy çıkarken, Cumhuriyetçiler'in adayı ve Başkan Donald Trump'a hiç oy çıkmadı. Komşu köy Millsfield'de ise sandığın galibi 16 oy alan Trump oldu. Biden burada 5 oy alabildi.

ABD'de geçerli olan bir yasa uyarınca, nüfusu 100'den az olan köylerdeki demiryolu işçileri geceyarısından itibaren oy kullanabiliyor. Büyük coğrafi yapısı sebebiyle farklı zaman dilimlerine bölünen ülkede, oy verme işlemi Alaska Yarımadası açıklarındaki Aleut Adaları'nda, çarşamba günü TSİ 09.00'da sona erecek.

ABD'de bu yıl yapılan başkanlık seçimlerinde mektupla oy kullanan seçmen sayısında bir rekor kırıldı. Büyük oranda koronavirüs salgınının etkisiyle yaklaşık 100 milyon kişinin bu yöntemi tercih ettiği ve düne kadar oyunu kullandığı bildiriliyor.

Donald Trump ve Joe Biden

Adayların sert ifadeleri

İki başkan adayı Donald Trump ve Joe Biden seçim kampanyalarının son gününde birbirleri hakkında son derece ağır ithamlarda bulundu. Trump, rakibi Biden'ı "ülke ekonomisini derin bir depreyona düşürecek rüşvetçi biri" olmakla suçlarken; Joe Biden, Başkan Trump'ın koronavirüs salgınında tamamen başarısız olduğunu dile getirdi. Donald Trump'ın, "Amerikan halkını karşı karşıya getirdiğini" ifade eden Biden, rakibinin tarihteki en "rüşvetçi" ve "ırkçı" ABD Başkanı olduğunu savundu.

ABD Başkanı Trump ayrıca, Michigan eyaletindeki Grand Rapids şehrinde düzenlenen son mitinginde yaptığı konuşmada bir kez daha ülkesinin "koronavirüs pandemisini yenmek üzere" olduğunu öne sürdü. Ancak ilgili veriler, ülkedeki vaka sayılarının son günlerde büyük oranda arttığını ortaya koyuyor. Johns Hopkins Üniversitesi'nin açıkladığı rakamlara göre, günde yaklaşık 80 bin yeni vakanın tespit edildiği yaklaşık 330 milyon nüfuslu ABD'de, şu ana dek 9,3 milyon kişi koronavirüse yakalanırken, 231 binden fazla insan da bu hastalık sebebiyle hayatını kaybetti.

Başkanlık için 270 delege

ABD'de başkan, doğrudan halkın oyları ile değil, seçimlerde halkın oyları sonucu kazanılan delegeler üzerinden belirleniyor. Seçilen delegeler, resmi olarak Aralık ayında başkanı belirliyor. 270 delege sayısına ulaşan başkanlık adayı, geleneksel olarak kendini başkan ilan ediyor. Trump, Beyaz Saray'da ikinci ve ABD Anayasası'na göre son dönemi için aday olurken, Biden rakibini başkanlık koltuğundan etmek amacında.

Yapılan son kamuoyu anketlerinde, seçimlerde belirleyici rol oynayacak olan ve "Swing States" (Sallanan Eyaletler) olarak adlandırılan Pennsylvania, Michigan ve Florida'nın ve ülkenin genelinde Biden rakibi Trump'ın önünde görünüyor. Ancak bu öngörüler gerçekleşse dahi Trump seçimleri kazanabilir. Zira bir önceki başkanlık seçimlerinde olduğu gibi, adaylardan biri genelde daha az oy almasına rağmen, daha fazla delegeye sahip olduğu için seçimleri kazanabilir. 2016'da, Donald Trump oy sayısında rakibi Hillary Clinton'un gerisinde kalmasına ragmen, delege sayısındaki üstünlüğü sayesinde seçimleri kazanmıştı.

Trump'ın "hile yapılabilir" iddiası

Başkan Donald Trump'ın, her türlü seçim sonucunu kabul edeceğini şu ana dek açıklamamış olması Amerikan kamuoyunun dikkatini çekiyor. Mektupla oy kullanma yönteminin seçimlere hile karıştırılması riskini artırdığını savunan Trump, içinde oy pusulaları bulunan mektupların sayımının, Cuma gününe, yani sandıkların kapanmasından sonra üç gün daha devam edilebilmesine yönelik mahkeme kararını "çok tehlikeli" olarak nitelendirdi. Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bunun "dizginlenemeyecek ve kontrol edilemeyecek hilelere" zemin hazırlayabileceğini ifade etti. Trump mesajının devamında, "Bu durum sokaklarda şiddet olaylarına neden olabilir, bir şeyler yapmak lazım" dedi. Twitter ise bu paylaşımın altına bir uyarı işareti koyarak diğer kullanıcılar tarafından paylaşılmasını engelledi.

Trump'ın herhangi bir yasal dayanağı olmamasına rağmen, galip tarafın seçim akşamında açıklanmasını talep etmesi, bazı çevreler tarafından Trump'ın kendini henüz süreç tamamlanmadan kazanan taraf olarak ilan edebileceği yönünde değerlendiriliyor.

Anketlere göre oy kullanmak için sandığa gidenler çoğunlukla Trump'ı, mektupla oy verenlerin büyük bir bölümü Biden'ı seçecek.

dpa / ET,HS

© Deutsche Welle Türkçe