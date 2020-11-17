ABD'de salgında can kaybı çeyrek milyona ulaştı

Koronavirüs aşı çalışmaları büyük bir hızla ilerlese de salgın da hızla yayılmaya devam ediyor, can kayıpları gün geçtikçe artıyor.

ABD'de koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 250 bine yükselirken ABD en fazla can kaybı veren ülke oldu. 11 milyonu geçen sayı ile en fazla vakaya sahip ülke konumunda bulunuyor.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio şehirdeki bin 800 okulun kapandığını duyurdu. ABD'de hızla artan vaka sayıları nedeniyle geçtiğimiz günlerde birçok eyalet ve şehirde restoranların kapalı alanlarında yemek yeme, bir araya gelen kişi sayısına kısıtlama gibi yeni kısıtlamalar yürürlüğe girdi. Ülkede son 24 saatte 157 bin 950 yeni vaka tespit edildi.

DSÖ: Avrupa en kötü etkilenen bölge

Avrupa'da da durum iyiye gitmiyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa'nın dünyada salgından en kötü etkilenen bölge olduğunu açıkladı. DSÖ'ye göre yeni vakaların yüzde 46'sı ve ölümlerin yüzde 49'u Avrupa'da kaydedildi.

Dünyada toplam vaka sayısı 55 milyonu geçerken, bir milyon 300 bin kişi de salgında yaşamını yitirdi.

İsviçre'de yoğun bakım ünitelerinin dolduğu bildirildi. İsviçre ordusunun yardıma çağrıldığı aktarılıyor.

Avrupa'da birçok ülkede yeni önlemler devreye girdi. Fransa'da kısmi kapanmanın henüz kaldırılmasının düşünülmediği belirtiliyor, Portekiz'in ise kısıtlamaları iki hafta daha uzatacağı bildiriliyor.

Almanya'da son 24 saatte 22 bin 609 yeni vaka tespit edildi. Almanya'da 2 Kasım'dan itibaren kısmi kapanma kararı alınmıştı. Bu hafta bir araya gelen Alman federal ve eyalet yetkilileri mevcut kısıtlamaları sertleştirme kararını 25 Kasım'da yapılacak toplantıya bırakmıştı.

Japonya "maksimum alarm" seviyesinde

Japonya "maksimum alarm" düzeyinde

Japonya’da salgının başından bu yana en yüksek yeni vaka sayılarının kaydedilmesi üzerine ülkede "maksimum alarm" düzeyine çıkıldığı bildiriliyor. Ülkede Çarşamba günü 2 binden fazla vaka tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 121 bine yaklaştı.

Afrika kıtasında da tespit edilen vakaların 2 milyonu aştığı ve ikinci dalganın başlayabileceği belirtiliyor. 54 ülke bulunan kıtada salgında 48 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Afrika‘da ekonomiyi desteklemek için önlemlerin gevşetilmesiyle seyahatlerin artması üzerine kıtada yaşayan bir milyar 300 milyon kişiye seyahat etmemeleri konusunda sürekli uyarı yapılıyor.

Hindistan‘da da vaka sayısının 9 milyon yaklaştığı bildirildi. Ülke toplam vaka sayısı bakımından ABD'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

AFP, AP, Reuters / SSB, HT

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