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Virginia eyaletine bağlı Chesapeake'de, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından, olay yerine gelen polis araçları - (22.11.2022)
Fotoğraf: picture alliance/AP
SuçAmerika Birleşik Devletleri

ABD'nin Virginia eyaletinde silahlı saldırı

2 saat önce

ABD'de bir süpermarkette meydana gelen silahlı saldırıda çok sayıda kişi öldürüldü. Zanlı da ölü olarak ele geçirildi.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Virginia eyaletindeki Chesapeake kasabasında bir süpermarkette meydana gelen silahlı saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Chesapeake Polis Departmanı yetkilisi Leo Kosinski olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Birden fazla ölü ve birden fazla yaralıya ulaştık" dedi. Kosinski, "Tek bir saldırgan olduğuna inanıyoruz ve bu tek saldırgan şu anda ölmüş durumda" diye konuştu.

Bir polis sözcüsü ise Çarşamba gecesi yaptığı açıklamada, saldırı zanlısının da ölüler arasında yer aldığını söyledi. Sözcü saldırıda kaç kişinin yaşamını yitirdiğine ilişkin bir açıklama yapmazken, ölü sayısının "ondan az" olduğunu söyledi.

Sözcü, polise Salı akşamı yerel saatle 22:00 sularında bir acil durum çağrısı yapıldığını belirtti. Ancak saldırının nedeni konusunda herhangi bir ayrıntı verilmedi. Saldırının faili olduğu belirtilen kişinin nasıl öldüğü ya da öldürüldüğü de belli değil. Kişinin saldırıdan sonra intihar etmiş olabileceği belirtiliyor. Polis sözcüsü polislere ateş edilmediğini de sözlerine ekledi.

Bölgeyi temsil eden Virginia Eyalet Senatörü Louise Lucas, "Amerika'daki en son kitlesel silahlı saldırının bu gece Virginia'daki bölgemde yer alan Chesapeake'te bir markette gerçekleşmesinden dolayı kesinlikle çok üzgünüm" dedi.

Lucas Twitter'dan yaptığı açıklamada "Ülkemizde çok sayıda can alan bu silahlı şiddet salgınını sona erdirecek çözümleri bulana kadar dinlenmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

 

AFP / TY,ET

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