 ABD’de resmi UFO gözlem birimi kuruldu | DÜNYA | DW | 15.08.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

ABD’de resmi UFO gözlem birimi kuruldu

Pentagon, Amerikan Donanması bünyesinde faaliyet gösterecek olan UFO gözlem biriminin resmen kurulduğunu duyurdu. Birimin öncelikli amacı Amerikan hava sahasını casusluk faaliyetlerine karşı korumak.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon)

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon)

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı (Pentagon) bünyesinde resmi UFO gözlem birimi kuruldu. Bakanlık Sözcüsü Susan Gough, resmi adı "Tanımlanamayan Hava Fenomenleri Çalışma Grubu" olan birimin başlıca görevinin, tanımlanamayan obje ve olayların doğasını ve kaynağını daha iyi anlamak olduğunu ifade etti. Ancak yetkililer, burada "tanımlanamayan fenomen" olarak adlandırılan objelerin uçan daireler ya da uzaylılar değil, casusluk faaliyeti için kullanılan insansız hava aracı (İHA) ve benzeri yeni teknolojiler olduğunu belirtiyor.

ABD Donanmasına bağlı olarak faaliyet gösterecek olan çalışma grubunun, "Tanımlanamayan cisimleri bulmak, analiz etmek ve bunları bir katalog haline getirmek"ten sorumlu olduğunu belirten Susan Gough, Pentagon'un ABD hava sahasına izinsiz olarak giren her objeyi çok ciddiye aldığını dile getirdi.

Geçtiğimiz Haziran ayında Amerikan Senatosunun konuyla ilgili bilgi talep etmesi üzerine, o dönem henüz resmiyet kazanmamış bir UFO gözlem birminin varlığı ortaya çıkmıştı. Bu oluşum, bundan böyle Pentagon'a bağlı olarak resmi statüde faaliyetlerini sürdürmeye başlamasıyla Amerikan Kongresi tarafından denetlenebilir hale gelecek.

AFP / ET,SÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

CIA casusluk için kedi, kuş ve yunus eğitti

Amerikan istihbarat servisi CIA’in Sovyetler Birliği'ne karşı casusluk amacıyla kedi, yunus ve kuş gibi çeşitli hayvanları eğittiği ortaya çıktı.  

Benzer içerik

Russischer Syrien-Einsatz

Türkiye S-400 anlaşmasından geri adım atmıyor 03.04.2019

NATO'nun 70'inci yılı için Washington'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Washington-Ankara hattında gerginlik yaratan S-400 konusunda Türkiye'nin geri adım atmayacağını söyledi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Rusya'nın geliştirdiğini açıkladığı aşıya şüphe ile yaklaşılıyor

Putin’in prestij aşısı ''Sputnik-V''

Sputnik-V, koronavirüs aşısı olarak tescil edilen ilk aşı oldu. Her ne kadar aşı, aceleye getirildiği gerekçesiyle eleştirilse de, imaj savaşının galibi şimdilik Putin oldu. Moskova’dan Juri Rescheto’nun haberi.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Seyahat kısıtlamalarınn en çok etkilediği havayolu ulaşımında hangi şirket ne durumda?  