ABD'de protestocular sokağa çıkma yasağına uymadı

ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından düzenlenen prostestoların engellenmesi için uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen birçok kentte gece boyunca gösteriler devam etti.

New York City'de saat 20.00'de yürürlüğe giren yasağa rağmen George Floyd'un öldürülmesini ve polis şiddetini protesto için binlerce gösterici sokaklardaydı. Kentte önceki gün yaşanan yağma olayları üzerine sokağa çıkma yasağı saat 23.00'ten 20.00'ye çekilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Ulusal Muhafızları göreve çağırın" baskısına direnen ve sokaklarda asker konuşlandırılmasına karşı çıkan New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, sokağa çıkma yasağının yürürlüğe girmesinin ardından radyodan New Yorklulara seslenerek "Herkes evine gitsin ki biz de insanları güvende tutabilelim" dedi.

Ancak özellikle Manhattan ve Brooklyn bölgelerindeki gösteriler akşam saatlerinde de devam etti. Associated Press haber ajansı, kentte yaklaşık 700 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

​​​​New York'taki Times Square'de "Black Lives Matter" (Siyahların Hayatı Önemlidir) sloganı ile polis şiddeti protesto edildi.

Los Angeles kentinde de saat 18.00'de uygulanmaya başlanan yasağa rağmen sokaklardan ayrılmayı reddeden onlarca kişi gözaltına alındı.

Başkent Washington D.C. ve Teksas eyaletinin Fort Worth kentinde de sokağa çıkma yasağına karşın gösterilerin sürdüğü görüldü. Washington'da Beyaz Saray'ın önünde düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı.

Polis ve askerler de diz çöktü

ABD'nin bazı kentlerindeki protestolar sırasında polis memurları ve askerler, göstericilerle dayanışma göstermek için diz çöktü.

Bu kentlerden biri Los Angeles'tı. Kentteki protestolarda diz çöken askerler, göstericiler tarafından alkışlandı.

ABD'nin bazı kentlerinde polisler diz çökerek göstericilerle dayanışma gösterdi

Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti de bir polis merkezinin önünde düzenlenen protesto sırasında diz çökerek dayanışma gösterdi.

Ancak daha sonra Garcetti de protesto edildi. Günün ilerleyen saatlerinde Garcetti'nin evinin önünde toplanan yüzlerce kişi protesto gösterisi düzenledi.

Iowa ve Georgia eyaletlerinde de polisler protestocularla dayanışma göstermek için diz çöktü.

DW,AP/CÖ,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe