 ABD′de polisin vurduğu Blake′in ailesinden değişim çağrısı | DÜNYA | DW | 26.08.2020

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DÜNYA

ABD'de polisin vurduğu Blake'in ailesinden değişim çağrısı

ABD'de polisin sırtından vurduğu 29 yaşındaki Jacob Blake'in annesi sağduyu çağrısı yaparken kardeşi, "Merhamet değil değişim istiyoruz" dedi.

Blake'in ailesi dün basın toplantısı düzenledi

Blake'in ailesi dün basın toplantısı düzenledi

ABD'nin Winconsin eyaletindeki Kenosha kentinde 29 yaşındaki siyah Jacob Blake'in pazar günü polis tarafından sırtından vurulmasıyla başlayan protesto gösterileri sürerken, ağır yaralanan Blake'in annesinden sağduyu çağrısı geldi.

Julia Jackson, katıldığı bir basın toplantısında şiddete başvurulan gösterelere son verilmesini istedi. ABD'de ırkçlığın sona ermesi gerektiğini söyleyen Jackson, "Siyah, beyaz, Japon, kızıl, kahve tenli olması önemli değil herkese sesleniyorum. Hiç kimse diğerinden üstün değildir" diye konuştu.

Olayın meydana geldiği Kenosha kentinde düzenlenen basın toplantısında, bina ve otomobillerin kundaklandığı protesto gösterilerine de değinen Julia Jackson, gösterilerde şiddete başvurulmamasını istedi. "Eğer Jacob şiddet ve tahribatları bilse çok üzülürdü" diye konuşan Jackson, gösterilerin barışçıl şekilde yapılması gerektiğini söyledi. 

Blake'in kızkardeşi Letetra Widman ise basın toplantısında ülkedeki ırkçı saldırıların artmasından duyduğu endişeyi dile getirdi. "Yıllardır polisin benim gibi görünen insanları katlettiğini görüyorum" diye konuşan Widmann, "Üzgün değilim. Öfkeli ve yorgunum. Ağlamadım. Yıllar önce ağlamaktan vazgeçtim" dedi. Letetra Widman "Merhamet değil, değişim" istediğini dile getirdi.

Baba: Oğlum felç oldu 

Vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle oğlunun kısmi felç geçirdiğini anlatan, oğluyla aynı adı taşıyan baba Jacob Blake ise polisi suçladı. Oğluna sırtından ateş eden polislerin "Mantıksız bir cinayet teşebbüsünde" bulunduklarını söyleyen baba Blake, "Oğluma, sanki hiç önemi yokmuş gibi, yedi el ateş ettiler. Ama benim oğlumun önemi var. O bir insan" diye konuştu.

Üç çocuk babası Jacob Blake'in ailesi hayati tehlikesinin bulunmadığını ancak belden aşağısının felç olduğunu belirterek, artık yürümesinin büyük olasılıkla mümkün olmayacağını açıkladı. Blake'in omuriliğinin yanısıra karın, böbrek ve ciğerlerinin de zarar gördüğü belirtiliyor.

NYT: Bu sabah bir gösterici vuruldu

ABD'de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden George Floyd'un ölümünden yaklaşık üç ay sonra yaşanan olay büyük tepkilere yol açtı. Protestolar kısa sürede şiddet eylemlerine dönüştü. Binalar ve otomobiller kundaklandı. Gösteriler olayın üçüncü günü de devam etti. New York Times gazetesi, bölge şerifi David Beth'ı kaynak gösterdiği haberinde Kenosha'da bu sabah göstericilerle polis arasında çıkan silahlı çatışmada üç kişinin vurulduğunu, vuralan göstericilerden birinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Blake'in vurulması sonrasında çok sayıda protesto gösterisi düzenlendi

Blake'in vurulması sonrasında çok sayıda protesto gösterisi düzenlendi

Gösterilerin kent sınırlarını aşarak eyalet geneline yayılması üzerine Wisconsin Valisi Tony Evers, acil durum ilan etmiş ve ABD Ulusal Muhafızlarından destek istemişti. ABD Başkanı Donald Trump ise vali Evers'i Twitter aracılığıyla uyarmış, "Sorunu derhal çözün" ifadesini kullanmıştı.

Olay nasıl oldu?

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, 29 yaşındaki Blake'in aracına bindikten sonra polis tarafından vurulduğu görülüyor. Sırtından yedi el ateş edilen Blake vurulduğu sırada araçta üç çocuğunun da bulunduğu açıklandı.

Blake'i vuran polisler, bir aile içi münakaşa ihbarı üzerine olay yerine gelmişti. Blake'in araca binerken elinde bıçak olduğu iddia edildi. Ancak Wisconsin Valisi Tony Evers, Blake'in elinde bıçak ya da başka bir silah bulunduğuna dair bir bilgi olmadığını açıkladı. Olaya karışan polisler idari izne çıkarıldı.

DW,AP,dpa/TY,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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