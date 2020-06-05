ABD'de polis teşkilatı için reform girişimi

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Afrika kökenli Amerikan vatandaşı George Floyd’un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından başlayan ırkçılık karşıtı protesto gösterileri ve açıklamalar, polis teşkilatında reformları gündeme getirdi. ABD Kongresi'nde Demokratlar'ın Afrika kökenli milletvekilleri bugün ülke çapında polis teşkilatlarının daha iyi denetlenmesine yönelik bır yasa tasarısı sunmaya hazırlanıyor.

Demokratlar'ın Temsilciler Meclisi'ndeki üyelerinden Val Demings ise Pazar günü Amerikan televizyon kanalı ABC News'e yaptığı açıklamada, polisin çok daha güçlü bir biçimde gözetim altında olması gerektiğini ifade etti. Kendi de daha önce Florida eyaletinin Orlando kentinde emniyet müdürü olarak görev yapan Afrika kökenli kadın politikacı, polis eğitiminin ve polislerin şiddet kullanımına yönelik kuralların da mercek altına alınmasının şart olduğunu vurguladı.

Temsilciler Meclisi'ne sunulması beklenen ilgili yasa tasarısının maddelerinden biri de, ölümle sonuçlanan polis operasyonlarında, memurların hukuki takibatını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Tasarının yasalaşması oldukça zor görünüyor, zira her ne kadar Temsilciler Meclisi'nde çoğunluk Demokratlar'da olsa da, Kongre'nin diğer kanadını teşkil eden Senato, Başkan Donald Trump'ın partisi Cumhuriyetçiler'in kontrolünde bulunuyor.

Minneapolis'te polis teşkilatını lağvetme kararı

Bu arada Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis şehrinde belediye meclisi, yerel polis teşkilatının lağvedilmesini ve yeniden yapılandırılmasını kararlaştırdı. Amerikan CNN televizyonuna konuşan Minneapolis Belediye Meclis Başkanı Lisa Bender, yeniden yapılandırmanın hangi model üzerinden yapılacağının ise tartışılması gerektiğini ifade etti. Kentin Belediye Başkanı Jacob Frey ise polis teşkilatının toptan lağvedilmesine karşı çıkıyor.

ABD'nin en fazla nüfusa sahip kenti olan New York'un Belediye Başkanı Bill de Blasio da, kentin polis teşkilatında reforma gidileceğini duyurdu. De Blasio, medyaya yansıyan açıklamalarına göre polis teşkilatına ayrılan bütçeyi kısarak, buradan artan parayı gençlere yönelik projeler ve sosyal faaliyetlere harcamayı düşünüyor. Belediye Başkanı, polis bütçesinin ne oranda kesintiye uğrayacağını ise dile getirmedi.

Karşıt görüşler

Diğer yandan polis teşkilatında reform çabalarına karşı çıkanlar da var. ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nı geçici olarak üstlenen Chad Wolf polis teşkilatlarında sistematik bir hale gelmiş ırkçılık olmadığını savunurken Adalet Bakanı Bill Barr, polisi hukuki takibat karşısında zayıflatacak her türlü yasa değişikliğine karşı olduğunu bildirdi.

Diğer yandan Başkan Donald Trump'ın, ülke çapında yapılan ırkçılık karşıtı protesto eylemlerine verdiği tepkiler de yoğun bir biçimde tartışılmaya devam ediliyor. Göstericilere karşı Amerikan ordusunu devreye sokabileceği açıklamasında bulunan Trump'ı eski ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'in ardından, ülkenin eski dışişleri bakanlarından Colin Powell da sert bir dille eleştirdi. Daha önce Cumhuriyetçiler'den George W. Bush'un başkanlığı sırasında dışişleri bakanlığı görevinde bulunan siyahi politikacı, CNN'e yaptığı açıklamada, "Anayasaya saygı duymamız gerekiyor ve Başkan bundan vazgeçti" diyerek, Kasım ayında yapılacak olan ABD Başkanlık seçimlerinde, Demokratlar'ın adayı Joe Biden'ı destekleyeceğini dile getirdi.

Joe Biden da Powell'a bu desteğinden dolayı teşekkür etti. Biden ayrıca, Pazartesi günü Teksas eyaletinin Houston kentinde Floyd'un ailesini ziyaret etmek istediğini belirtti. George Floyd, yaklaşık iki hafta önce, silahsız olduğu halde, bir polis memurunun dokuz dakika boyunca dizi ile boynuna bastırması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybetmişti.

AFP,dpa / ET,BK

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