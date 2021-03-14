 ABD′de masaj salonlarına saldırılarda 8 kişi can verdi | DÜNYA | DW | 17.03.2021

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DÜNYA

ABD'de masaj salonlarına saldırılarda 8 kişi can verdi

ABD'de Asya kökenlilerin işlettiği üç masaj salonuna düzenlenen silahlı saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili 21 yaşında bir kişi gözaltına alındı.

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ABD'nin Georgia eyaletinde üç farklı masaj salonunda sekiz kişi silahla vurularak öldürüldü. Atlanta kenti civarında meydana gelen olayda polis her üç saldırının da aynı kişi tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor. Saldırıların hangi gerekçelerle düzenlendiği bilinmiyor. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken soruşturmaya Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da dahil oldu.

Atlanta Journal-Constitution adlı yerel gazetenin haberine göre ilk saldırı Salı günü öğleden sonra Atlanta'nın 50 kilometre kuzeyinde bulunan Cherokee County'de düzenlendi. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Ardından aynı kentte yanyana faaliyet gösteren iki masaj salonuna da silahlı saldırı düzenlendi ve polisin verdiği bilgilere göre 4 kişi hayatını kaybetti.

Polis sözücüsü AFP'ye bir açıklama yaptı. Sözcü video görüntülerinin değerlendirilmesi sonucunda her üç saldırının arkasında aynı kişinin bulunmasının "son derece muhtemel" olduğu sonucuna vardıklarını söyledi. 21 yaşındaki bir şüphelinin akşam saatlerinde bir kovalama sonunda gözaltına alındığı öğrenildi.

Atlanta Journal-Constitution gazetesinin haberine göre ölenlerden altısı Asya kökenli. ABD medyasında yer alan haberlere göre ölenlerden en az dördü kadın.

ABD'de ırkçılık karşıtı çalışmalar yapan kuruluşlar nüfus içerisinde Asya kökenlilere olan nefretin ve ırkçılığın arttığı uyarısında bulunuyor. Nefret ve Köktencilik Çalışmaları Merkezi'nin yaptığı bir araştırmaya göre ülkenin 16 büyük kentinde Asyalılara karşı işlenen suçlar geçen yıl 49'dan 122'ye yükseldi.

AFP, dpa / EC, TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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