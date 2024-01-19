ABD'de Müslüman seçmenler Biden'a tepkili

Gazze Şeridi'nde İsrail ile Hamas arasındaki savaşta ABD Başkanı Joe Biden'ın açık bir şekilde İsrail'in yanında yer almayı tercih etmesi ABD'de yaşayan çok sayıda Müslümanın tepkisine yol açtı.

Siyasi gözlemciler, bu durumun yaklaşan başkanlık seçimlerinde Müslüman seçmenleri Biden'dan uzaklaştırabileceğini belirtiyor.

Alman kamu televizyonu ARD'nin Washington muhabiri Katrin Brand'ın haberine göre ABD'de yaşayan pek çok Müslüman, Biden'ın açıkça İsrail'i desteklemesini onaylamıyor ve Demokratların kendilerinde hayal kırıklığı oluşturduğunu savunuyor.

ARD'nin ana haber bülteni Tagesschau'un internet portalında yayınlanan haberde görüşüne başvurulan Michigan Üniversitesi'nden Arap-Amerikan Çalışmaları Profesörü Sally Howell, Demokrat Parti'nin Müslüman seçmenlerde derin bir hayal kırıklığına yol açtığını belirtiyor. Prof. Howell ayrıca birçok muhafazakâr Müslümanın LGBTQ'yu bir yaşam biçimi olarak reddettikleri için Demokratlara yüz çevirdiğini söylüyor.

Haberde özetle şu ifadelere yer veriliyor:

100 bin civarındaki nüfusunun yaklaşık yarısı Müslümanlardan oluşan Dearborn kentinden solcu milletvekili Rashida Tlaib kentteki Müslümanların Demokratlara yönelik tepkisine dikkat çekiyor.

Tlaib, 2020'deki seçimleri Müslümanların çoğunlukta olduğu South End bölgesinde sadece dört oy farkla kazanmıştı. Bu durum Kasım ayında yapılacak seçimler için de önemli sinyaller veriyor. Zira Joe Biden 2020'de Michigan eyaletini çok az bir farkla kazanmıştı. Bu eyalette yer alan Dearborn kentindeki Müslümanların oyları olmadan hem eyaleti hem de muhtemelen başkanlığı kaybedebilir.

Dearbornlu esnaf Hamza Nasser, artık şehrinden Demokrat bir adaya oy çıkmayacağını belirtiyor. Nasser buna gerekçe olarak ABD'nin Gazze savaşındaki tutumunu gösteriyor.

"Filistin topraklarında yaşananların buradaki herkesi etkilediğini ve binlerce kilometre ötedeki komşularının akrabalarının öldürülmesinin acı verici olduğunu" anlatan Nasser, halkın tercihini Trump'tan yana kullanacağını belirtiyor ve ekliyor: "Trump yönetimindeki dört yıl refah, barış ve savaş olmaması anlamına geliyordu ve herkes para kazanıyordu."

Michigan eyaletinde Detroit yakınlarındaki bir sanayi kenti olan Dearborn artık Demokratlar için çantada keklik değil. Buradaki Arap kökenli Müslümanların yıllardır Demokratlara oy verdiği biliniyor.

Müslüman karşıtı sloganlarla kampanya yürüten Donald Trump daha önceki seçimlerde burada varlık gösteremedi.

Dearborn'un ilk Müslüman belediye başkanı, Lübnan kökenli bir Demokrat olan 33 yaşındaki Abdullah Hammoud da Demokrat lider Biden'e tepkili.

Gazze Şeridi'nin bombalanmasını Filistin halkını yok etme girişimi olarak gördüğünü belirten Hammoud, Biden'ın İsrail tarafını desteklemesine öfkeli. Genç belediye başkanı Trump yerine Biden'a oy vermenin Müslümanların çıkarına olmayacağını savunuyor.

DW/TY,EC

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