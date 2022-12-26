ABD’de kar fırtınası nedeniyle can kaybı artıyor

ABD'yi etkisi altına alan kar fırtınası nedeniyle en az 31 kişi hayatını kaybetti. Kar fırtınası Kanada'da da en az 4 kişinin ölümüne neden oldu.

ABD'deki yoğun kar yağışı ve dondurucu rüzgarlar ülkenin doğusunda Pazar günü de etkisini sürdürdü. Kar fırtınası nedeniyle en az 31 kişi hayatını kaybetti. ABD'nin doğu kıyısında 200 binden fazla kişi Noel sabahı elektriksiz kaldı.

Kar fırtınasından en ağır şekilde etkilenen kentlerden biri ise New York Eyaleti'ndeki Buffalo oldu. Kanada sınırında bulunan kentin dış dünyayla bağlantısı tamamen kesilirken, kurtarma ekipleri bazı noktalara ulaşamadı. Yaşananları "alışılmışın dışında bir kriz" olarak tanımlayan eyalet valisi Kathy Hochul, "Savaş bölgesinde olmak gibiydi" ifadesini kullandı. Kentteki evlerin kapılarının önü 2,40 metreye varan kar yığınlarıyla kapanırken, dondurucu soğuklarda yaşanan elektrik kesintileri ise durumu daha da tehlikeli bir hale getirdi.

Buffalo'da araçlar yolda kaldı Fotoğraf: Brendan McDermid/REUTERS

Buffalo'nun dahil olduğu Erie County'nin yetkilisi Mark Poloncarz, bazı insanların otomobillerinde donarak öldüğünü, diğerlerinin ise yolda kar yığınları içinde bulunduğunu söyledi. Poloncarz, "Düşlediğimiz Noel bu değildi" şeklinde konuştu.

Ulusal Muhafızlar da karda mahsur kaldı

Kurtarma ekiplerine destek olması için gönderilen 200 Ulusal Muhafız da karda mahsur kaldı. Kentin havalimanının Salı gününe kadar kapalı kalması beklenirken, Erie County'nin tamamı için sürüş yasağı getirildi. Trafo merkezlerinin donması nedeniyle bazı bölgelere Salı gününe kadar elektrik verilemeyecek. Üst düzey bir yetkili, donmuş bir trafonun beş metrelik bir kar örtüsü altında gömülü kaldığını söyledi.

​​​​Buffalo yoğun kar yağışından en çok etkilenen kent oldu Fotoğraf: Sarah Irwin/REUTERS

ABD genelinde etkili olan hava şartları hafta sonu boyunca 48 eyalette sıcaklıkların sıfırın altına düşmesine, binlerce uçuşun iptal edilmesine ve vatandaşların evlerinde mahsur kalmasına neden oldu.

Resmi verilere göre dördü Colorado'da ve en az 12'si New York Eyaleti'nin batısında olmak üzere, dokuz eyalette en az 31 kişi hayatını kaybetti. Ölümlerin büyük bölümünün buzlanma ve görüş mesafesinin yetersizliği nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında kaydedildiği bildirildi. Yetkililer ölü sayısının artabileceğini belirtirken, birçok eyalette sürücüler evlerinde kalmaları yönünde uyarıldı.

Binlerce uçuş iptal edildi

Uçuş takibi yapan Flightaware web sitesine göre, kar fırtınası ABD'de Pazar günü 2 bin 400'den fazla uçuşun iptal edilmesine yol açtı. Cumartesi günü yaklaşık 3 bin 500 uçuş, Cuma günü ise yaklaşık 6 bin uçuş iptal edilmişti.

ABD Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg'in Cumartesi günü Twitter üzerinden yaptığı hava trafiğinin toparlanmaya başladığı yönündeki açıklamalara rağmen, birçok yolcu başta Atlanta, Chicago, Denver, Detroit ve New York olmak üzere birçok havalimanında mahsur kaldı. Buzlanma ve yoğun kar yağışı nedeniyle Interstate 70 de dahil olmak üzere ABD'nin en işlek yollarından bazıları geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Ülkede binlerce uçuş iptal edildi Fotoğraf: David Joles/Star Tribune/AP/picture alliance

Power Outage web sitesine göre, ülke çapında yaklaşık 1,7 milyon kişi Cumartesi günü kısa süreliğine elektriksiz kaldı. Pazar akşamı itibarıyla ülkenin doğu eyaletlerindeki yaklaşık 70 bin haneye elektrik verilemiyor.

Kar fırtınası Kanada'da da etkili oldu Fotoğraf: Carlos Osorio /REUTERS

Kanada'da da etkili oldu

Kar fırtınası Kanada'yı da etkiledi. Ontario ve Quebec'te yüzbinlerce hanenin elektriği kesildi. Çok sayıda uçuş iptal edilirken, bir trenin raydan çıkması nedeniyle Toronto ve Ottawa arasındaki tüm demiryolu ulaşımı durdu. Cumartesi günü Kanada'nın British Columbia eyaletinde bir otobüsün buzlu yolda devrilmesi sonucu dört kişi hayatını kaybetti, 53 kişi de yaralandı.



AFP / BW,JD