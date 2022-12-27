ABD'de kar fırtınası: Ölü sayısı 50'ye yaklaştı

Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) etkisi altına alan dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50'ye yaklaştı.

Ülkenin kuzeydoğusundaki New York eyaletinin Erie County ilçesi Belediye Başkanı Marc Poloncarz, Twitter'dan yaptığı açıklamada, kentte 27 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Poloncarz, durumu "muhtemelen hayatımızdaki ve kentin tarihindeki en kötü fırtına" sözleriyle anlattı.

Yetkililerin verdiği bilgilere göre kar fırtınası nedeniyle ülke genelinde 49 kişi yaşamını yitirdi.

Amerikan ABC televizyonu, kar fırtınası "Elliott" sonucu ülke genelinde 51 kişinin hayatını kaybettiğini duyururken NBC televizyonu ise ölü sayısını 56 olarak verdi.

Kutup soğuklarının etkili olduğu eyaletlerden New York'un Valisi Kathy Hochul, "tarihi kar fırtınası" olarak nitelendirdiği şiddetli tipinin henüz etkisini yitirmediğini belirterek halka evde kalma çağrısı yaptı. Hochul, kar fırtınasının şiddetini kaybetmesine rağmen, "dışarıda olmanın hâlâ tehlikeli" olduğunu belirtti. New York eyaletinin birçok bölgesinde kar kalınlığının 1 metreyi bulduğunu ifade eden Vali, yeni yağışlarla birlikte kar kalınlığının 30 santimetre daha artmasını beklediklerini kaydetti. Bölgede, Salı gününden itibaren dondurucu soğuk ve kar fırtınasının etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Buffalo'da caddeler kar nedeniyle kapandı Fotoğraf: Kathy Hochul/AP/dpa/picture alliance

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden New York eyaletinde acil durum ilan ederek 23 Aralık'tan beri devam eden fırtınadan kaynaklanan olumsuz koşulları gidermek için eyalete federal düzeyde yardım edilmesi talimatı verdi. Biden'ın talimatı ile yardım ve kurtarma çalışmalarının koordinasyonunda Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA) yetkili olacak.

Kar fırtınası Buffalo'yu vurdu

Dondurucu soğuk ve kar fırtınasının en etkili olduğu kentlerden biri New York eyaletinin batısındaki Buffalo oldu. Caddelerin kar nedeniyle kapandığı kentte, hafta sonunda saatlerce elektrik verilmedi, yaşamını yitirenler araçlarında veya sokaklarda kar yığınlarının altında bulundu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle ülke genelinde hava ulaşımında da aksaklıklar yaşandı. Flightaware.com adlı internet sitesinin verilerine göre, 3 bin 800'ü Pazartesi günü olmak üzere geçen günlerde toplam 15 bin uçak seferi iptal edildi.

AFP,dpa/JD,BK