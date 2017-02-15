ABD'de kadınlar kürtaj hakkı için yürüdü

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) kürtaj hakkının kısıtlanmasına karşı 600'den fazla kentte protesto gösterisi düzenlendi.

Başkent Washington DC'de Beyaz Saray yakınındaki bir meydanda düzenlenen gösteriye 10 binden fazla kişi katıldı. "Benim bedenim, benim kararım, benim hakkım" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler buradan Pazartesi günü kürtaj hakkıyla ilgili bir davaya bakacak olan Yüksek Mahkeme'ye yürüdü. Gösteriyi düzenleyen kurumlar yaptıkları açıklamada, "Hep birlikte kürtajın sadece yasal değil aynı zamanda erişilebilir, maddi olarak karşılanabilir ve lekelenmemiş olduğu bir ülkeyi savunuyoruz" dedi.

"Kalp atışı yasası"

ABD'nin Teksas eyaletinde Eylül ayında kabul edilen ve ülkenin en sert kürtaj yasası olan yeni yasa ülkedeki protestoların fitilini ateşledi.

Yasa fetüsün kalp atışlarının duyulabilir hale gelmesinden itibaren hamileliğin sonlandırılmasını yasaklıyor. Bu da hamileliğin altıncı haftasına denk geliyor, ancak kadınların birçoğu bu zamana kadar hamile olduklarını fark etmiyor.

Tecavüz ya da ensest ilişki yoluyla meydana gelen gebelikler de yeni yasal düzenlemenin kapsamı dışında değil.

Yasa uyarınca altı haftadan sonraki gebeliklerde, kadını hastaneye götüren taksi şoförü dahil olmak üzere kürtajın gerçekleşmesini sağlayan ve buna yardımcı olan herkes cezalandırılabiliyor. Kürtajı ihbar edenlere ise 10 bin dolarlık ödül verilebiliyor.

1973 yılındaki kararın iptali

ABD'de kadınlar Yüksek Mahkeme'nin 1973 yılında aldığı ve bir dönüm noktası olan "Roe v. Wade" kararıyla kürtaj hakkına kavuşmuştu. Ancak o zamandan bu yana ülkedeki kürtaj karşıtları kararın yürürlükten kaldırılması için girişimlerde bulunuyor. Bunun gerçekleşmesi halinde tüm eyaletlere kürtaj hakkını bütünüyle yasaklama yolu da açılmış olacak.

En son Mississippi eyaleti 1973 yılındaki kararın geri alınması için başvuruda bulundu ve Yüksek Mahkeme başvuruyu Pazartesi günü gündemine alacak.

Yüksek Mahkeme

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın görev dönemi sırasında üç üyesi değişen Yüksek Mahkeme'de muhafazakâr yargıçların sayısı liberal olanlardan daha fazla. Dolayısıyla bu kez Yüksek Mahkeme'nin "Roe v. Wade" kararını iptal etme ihtimali her zamankinden daha yüksek.

Yüksek Mahkeme'nin Teksas'taki yeni yasaya karşı yapılan bir iptal başvurusunu da kısa süre önce usul yönünden bozması bu durumun gerçekleşebileceği yönünde yorumlanıyor. ABD Başkanı Joe Biden ise Teksas'ta kabul edilen yasayı anayasaya aykırı olarak nitelemiş ve yasaya karşı "hükümetin tüm gücünü" kullanacağını açıklamıştı.

Kürtaj hakkı yanlıları ABD Kongresi'nin kürtaj hakkı ile ilgili bir yasal düzenleme yapmasını savunuyor. Demokratların çoğunlukta olduğu ABD Temsilciler Meclisi'nde geçen hafta konuyla ilgili yasa kabul edildi ancak ABD Kongresi'nin üst kanadı olan Senato'nun da yasayı onaylaması gerekiyor. Senato'da ise Cumhuriyetçi senatörlerin yasaya engel olmak için yeterince oyu bulunuyor.

AFP, dpa / EC, ET

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