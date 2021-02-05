 ABD’de Johnson & Johnson’ın aşısına tavsiye kararı | DÜNYA | DW | 27.02.2021

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DÜNYA

ABD’de Johnson & Johnson’ın aşısına tavsiye kararı

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) uzmanlar heyeti, Johnson & Johnson aşısı için yeşil ışık yaktı. Aşıyı diğer koronavirüs aşılarından ayıran en önemli özellikleri tek doz uygulanması ve kolay koşullarda saklanabilmesi.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) bir uzmanlar heyeti, Johnson & Johnson firması tarafından geliştirilen tek dozluk koronirüs aşısına onay verilmesini tavsiye etti. Aşıya acil kıullanım izni için son sözü söyleyecek olan FDA'nın şimdiye kadar yaptığı testlerde Johnson & Johnson'ın aşısının oldukça yüksek bir koruyuculuğa sahip olduğu tespit edilmişti. Çarşamba günü açıklanan bir kilinik çalışmanın sonuçlarına göre aşı, ağır hastalıkları önlemede yüzde 85,9 oranında etkili. Güney Afrika'da ve Brezilya'da da aşının koronavirüsün mutasyona uğramış türlerine karşı yüzde 81,7 ve yüzde 87,6 oranında başarı sağladığı belirtilmişti.

Aşıyı, diğer koronavirüs aşılarından ayırdan en önemli özelliği ise tek doz uygulanması. Teslimat ve saklanma koşulları da daha kolay olan aşının, üç aya kadar 2 ila 8 derece arasında bir sıcaklıkta muhafaza edilebildiği belirtiliyor.

Johnson & Johnson'ın aşısı onaylanması haline, ABD'de BioNTech-Pfizer'ın ve Moderna aşılarından sonra onay alan üçüncü koronavirüs aşısı olacak. Firma, geçtimiz haftalarda Avrupa İlaç Ajansı'na da (EMA) acil kullanım izni için başvuruda bulunmuştu. EMA'dan bir komitenin gerekli değerlendirmeyi yapacağı, bu sürecin de mart ortasına kadar devam edebileceği belirtilmişti. Şimdiye kadar dünyada aşıya ilk acil kullanım izni veren ülke Bahreyn olmuştu.

dpa,AFP,rtr / SÖ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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