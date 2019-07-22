 ABD′de istihbaratın şefi görevinden ayrılıyor | DÜNYA | DW | 29.07.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

ABD'de istihbaratın şefi görevinden ayrılıyor

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Ulusal İstihbarat Direktörü Coats’ın görevi bırakacağını ve bu makama Kongre üyesi John Ratcliffe’i aday göstereceğini duyurdu.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats'un 15 Ağustos'ta görevinden ayrılacağını duyurdu. İlgili kararını Twitter hesabı üzerinden kamuoyuna duyuran Trump, "ülkesine büyük hizmetlerinden dolayı" Coats'a teşekkür etti. Trump mesajında ayrıca, Coats'tan boşalacak olan koltuğa ABD Kongresi'nde Teksas eyaletini temsil eden John Ratcliffe'i aday gösterdi.

John Ratcliffe

ABD Kongresi üyesi John Ratcliffe

ABD Temsilciler Meclisi'nin Adalet Komisyonu'nda da yer alan Ratcliffe, Başkan Trump'a olan bağlılığı ile tanınan bir isim. Ratcliffe, ABD'de 2016 Başkanlık Seçimleri’ne Rusya’nın olası müdahalesini araştıran eski Özel Yetkili Savcı Mueller'e, geçtiğimiz hafta Temsilciler Meclisi'nde verdiği ifade sırasında agresif bir biçimde sorduğu sorularla gündeme gelmişti.

Dan Coats ile görüş ayrılıkları

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats'un son dönemlerde Başkan Trump ile birçok konuda görüş ayrılığı yaşadığı belirtiliyor. Sene başında Amerikan istihbarat servislerinin küresel tehlikeler ile ilgili raporlarında İran konusunda uyarılarda bulunulmuş, ancak Tahran'ın 2015 yılında imzalanan nükleer programa uyduğu ifade edilmişti.

Trump ise özellikle rapordaki bu ifadelerden dolayı istihbarat kurumlarının yeterliliğini sorgulamıştı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm istihbarat birimlerinin koordinasyonunu yürüten Coats ile Trump arasında ayrıca Kuzey Kore ve IŞİD ile ilgili görüş ayrılıkları olduğu dile getiriliyor. İstihbarat servislerinin söz konusu raporlarında Kuzey Kore'nin tüm nükleer silahlarını yok edebileceği ile ilgili açıklama gerçekçi bulunmazken, IŞİD de hala büyük bir tehlike olarak nitelendiriliyordu.

Coast ayrıca bir çok kez Rusya'nın olası siber saldırılarına karşı uyarılarda bulundu. İstihbarat birimleri, Trump'ın kazandığı 2016 Başkanlık Seçimleri’ne Rusya'nın siber saldırı ve farklı yöntemlerle müdahale ederek, adaylardan Hillary Clinton'a zarar vermeye çalıştığına inanıyor. ABD Başkanı Trump ise bu iddialara kuşkuyla yaklaşıyor.  

AFP,dpa / ET,DK

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Trump'ın üzerindeki soruşturma baskısı artıyor

ABD Senatosu İstihbarat Komisyonu, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) iki eski yöneticisini Başkan Trump'ın seçim kampanyası ile Rusya arasındaki ilişki konusunda tanıklık yapmaları için davet etti. (12.06.2019)  

Eski CIA başkanlarından Trump’a kınama

ABD Başkanı Trump’ın CIA eski başkanı Brennan’ın gizli belgelere erişimini iptal etmesine eski CIA başkanları ve üst düzey istihbarat yetkililerinden sert tepki geldi. (17.08.2018)  

ABD'li istihbarat şefinden Rusya'ya eleştiri

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats Trump-Putin görüşmesi öncesinde Rusya'yı eleştiren açıklamalar yaptı. Coats, Rusya'yı siber saldırılarda "en saldırgan yabancı aktör" diye tanımladı. (15.07.2018)  

Benzer içerik

USA Donald Trump vor Abreise nach Japan

Trump'tan İran'ın CIA operasyonuna yalanlama 22.07.2019

İran'ın, CIA için çalıştığı tespit edilen 17 kişinin yakalandığı yönündeki açıklamasına ABD'den yalanlama geldi. ABD Başkanı Trump, "Açıklamalar tamamen asılsız" dedi.

Washington Weißes Haus

Beyaz Saray: Türkiye artık F-35 programının parçası olamaz 17.07.2019

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Türkiye’nin S-400 kararından sonra artık F-35 programının bir parçası olmayacağı belirtildi.

Symbolbild Cyber Angriff

Washington Post: ABD İran’a siber saldırı düzenledi 23.06.2019

Birkaç gün önce İran’a saldırıdan son anda vazgeçen ABD’nin İran’ın füze kontrol sistemlerine siber saldırı düzenlediği öne sürüldü. Tahran ise çıkacak olası bir çatışmanın bölge ülkelere yayılacağı uyarısında bulundu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

USA Kalifornien | Schießerei beim Gilroy Garlic Festival (Reuters/C. Smead)

Kaliforniya'da festivale silahlı saldırı

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki bir yemek festivaline düzenlenen silahlı saldırıda en az 4 kişi öldü. Saldırının faili olduğundan şüphelenilen bir kişi vurulurken, ikinci bir şüpheliyle ilgili inceleme sürüyor.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  