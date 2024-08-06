ABD'de Harris'in başkan yardımcısı adayı Tim Walz

ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a karşı yarışacak olan Kamala Harris, başkan yardımcısı adayını belirledi. Harris'in seçtiği Minnesota Valisi Tim Walz emekli bir astsubay ve eski bir öğretmen.

ABD'deki başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'nin adayı olan Kamala Harris, başkan yardımcısı adayını Tim Walz olarak belirledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesi üzerine Demokratların yeni adayı seçilen ABD Başkanı Yardımcısı Harris, Walz'la ilgili kararını destekçilerine gönderdiği telefon mesajıyla duyurdu.

Seçimlerde Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'a karşı yarışacak olan Harris, "Kararımı verdiğimi (sizinle) paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum: Minnesota Valisi Tim Walz yol arkadaşım olarak kampanyamıza katılacak" dedi.

Walz'ın "Minnesotalı aileler için başardıklarıyla inanılmaz bir kariyer yoluna sahip olduğunu" ve kendini ispatlamış bir lider olduğunu ifade eden Harris, "Aynı ilkeli liderliği kampanyamıza ve Başkan Yardımcılığı makamına da taşıyacağını biliyorum" dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris Fotoğraf: IMAGO/NurPhoto

Ardından bu kararını resmi X hesabından da duyuran Harris, Walz'i seçtiğini açıklamaktan "gurur" duyduğunu belirtti. ABD Başkan Yardımcısı Harris, "Bir vali, bir futbol koçu, bir öğretmen, eski bir asker olarak kendisininki gibi çalışan aileler için hizmet etti. Onunla aynı ekipte olmak harika" ifadelerini kullandı.

Emekli bir astsubay ve eski bir öğretmen olan 60 yaşındaki Walz, çalıştığı lisenin takımında Amerikan futbolu koçluğu da yaparak söz konusu okula 1999'da tarihinin ilk eyalet şampiyonluğunu kazandırmıştı. 2019'da Minnesota Valisi olmadan önce, Cumhuriyetçilerin güçlü olduğu bir bölgeden seçildiği ABD Temsilciler Meclisi'nde 12 yıl boyunca vekillik görevini yerine getiren Walz, Kongre'nin popüler isimlerinden biriydi. Ancak Harris'in yardımcısını belirleme sürecine kadar ülke genelinde çok fazla tanınan bir siyasetçi değildi.

Harris'in üzerinde durduğu diğer aday, Walz'a kıyasla daha popüler bir isim olan Pensilvanya Valisi Josh Shapiro'ydu.

Amerikan medyasında çıkan haberlerde, Demokrat Parti içinde nüfuz sahibi olan eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin de Walz'ı destekleyen isimler arasında olduğu belirtiliyordu. Pelosi, sağlık sorunları yaşadığı gözlemlenen Biden'ın geçen ay yarıştan çekilmeye ikna edilmesinde de önemli rol oynamıştı.

Harris'in beyaz, erkek bir siyasetçiyi yanına alarak kırsal kesimlerdeki, beyaz ya da bağımsız seçmenlerin oylarına talip olmayı hedeflediği belirtiliyordu. ABD seçmenlerinin oy verme davranışında başkan adayı belirleyici olsa da başkan yardımcısı adayları; geçmişleri, siyaset yaptıkları eyaletteki popülerlikleri ya da bağımsız seçmenleri etkileme nitelikleriyle başkan adayının yarışta işinin kolaylaşmasına ya da zorlaşmasına neden olabiliyor.

Donald Trump ve başkan yardımcısı adayı JD Vance Fotoğraf: Paul Sancya/AP Photo/picture alliance

Cumhuriyetçilerin başkan adayı Trump, başkan yardımcısı adayı olarak Ohio Senatörü JD Vance'i seçmişti. Vance'in daha önce bir konuşmasında "çocuksuz, kedili kadınlar" tabirini kullanması Trump'ın kadın seçmenler arasında popülaritesinin düşmesine neden olabileceği ihtimalini gündeme getirmişti. Vance, 2021 yılında gazeteci Tucker Carlson'la gerçekleştirdiği söyleşide, "Bu ülkede (...) kendi hayatlarından ve yaptıkları seçimlerden mutsuz olan ve bu yüzden ülkenin geri kalanını da mutsuz etmek isteyen bir grup çocuksuz, kedili kadın tarafından etkin bir şekilde yönetiliyoruz" demişti. Vance "Bu sadece temel bir gerçek. Kamala Harris'e, Pete Buttigieg'e, Alexandria Ocasio-Cortez'e bakın, Demokratların tüm geleceği çocuksuz insanlar tarafından kontrol ediliyor" diye eklemişti.

DW,Reuters,AFP/CÖ,BK

DW Türkçe'ye engelsiz ya da sansürsüz nasıl ulaşabilirim?