 ABD′de hacker saldırısı: 70 milyon dolarlık fidye talebi | DÜNYA | DW | 05.07.2021

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DÜNYA

ABD'de hacker saldırısı: 70 milyon dolarlık fidye talebi

ABD'de hafta sonu yüzlerce şirkete siber saldırı düzenleyen REvil adlı hacker grubu virüslü bilgisayarları yeniden erişime açma karşılığında 70 milyon dolar değerinde bitcoin talep etti.

Symbolbild Computer, Fehler, Error

Rusya bağlantılı olduğu tahmin edilen hacker grubu REvil ABD'de hafta sonu saldırıda bulunduğu yüzlerce şirketin bilgisayarlarını yeniden erişime açma karşılığında 70 milyon dolar değerinde fidye talep etti. Siber güvenlik şirketi Sophos'un verdiği bilgilere göre, darknette bir blog yazısı yayınlayan hacker grubu fidyenin sanal para bitocin ile ödenmesini istedi.

REvil, cumartesi günü Amerikan yazılım sağlayıcısı Kaseya'yı hedef almış ve saldırıda şirketin müşterilerinin bilgisayarlarını güvenlik duvarı ile erişime kapatan bir fidye yazılımı kullanmıştı. REvil bir milyondan fazla bilgisayarın saldırıdan etkilendiğini iddia etti. Siber güvenlik şirketi Huntress Labs saldırıda binden fazla şirketin sistemlerinin kilitlendiğini açıklarken, Kaseya ise en az 40 müşterisinin saldırıdan etkilendiğini, ancak bu müşterilerden bazılarının da kendi müşterileri olduğunu ve saldırının domino etkisi yaratabileceğini açıkladı.

Saldırıyı üstlenen REvil, VSA yazılımının kullanıldığı bilgisayarlara bir güncelleme göndererek sistemi ele geçirdiklerini açıklamıştı.

REvil Cyberangriff | Webseite des Unternehmens Kaseya

Almanya'dan uyarı

Saldırının etkileri Avrupa'da da hissedildi. Almanya Enformasyon Teknolojileri Güvenlik Dairesi'nin (BSI) verdiği bilgilere göre, Almanya'da da bir yazılım hizmet sağlayıcısının müşterileri saldırının hedefi oldu. Açıklamada, çok sayıda şirketteki birkaç bin dolayında bilgilsayarın saldırıdan etkilendiği ifade edildi.

Rusya: Bilgimiz yok

Saldırının ardından açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, istihbarat birimlerine soruşturma başlatılması talimatı vermişti. Biden, cumartesi günkü açıklamasında, "İlk izlenimimiz bu saldırının arkasında Rus hükümetinin olmadığı yönünde ancak henüz emin değiliz" demişti.

Rusya ise saldırıyla ilgili ellerinde bilgi bulunmadığı açıklamasını yaptı. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Washington'ın kendileriyle bağlantıya geçmediğini ve kendilerine herhangi bir veri sağlanmadığını kaydetti.

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 16 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde yaptıkları görüşmede siber güvenlik alanında işbirliğine gitme üzerinde anlaşmıştı.

ABD'de son dönemde Rusya ile bağlantılı olduğu tahmin edilen çok sayıda siber saldırı meydana geldi. Hacker grubu REvil'in adı son olarak dünyanın en büyük taze et üreticisi JBS'e yönelik sanal saldırı ile bağlantılı olarak gündeme gelmişti. Saldırı sonucu şirket, ABD'deki üretim tesislerinde üretime birkaç gün ara vermek zorunda kalmıştı.

dpa, Reuters/BÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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