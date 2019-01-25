 ABD′de hükümetin ″kepenk kapatmasına″ karşı prensipte anlaşıldı | DÜNYA | DW | 12.02.2019

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DÜNYA

ABD'de hükümetin "kepenk kapatmasına" karşı prensipte anlaşıldı

ABD’de bütçe görüşmelerinde Demokrat ve Cumhuriyetçi Kongre üyeleri prensipte anlaşmaya vardı. Senatörlerin 15 Şubat tarihine kadar hükümetin tekrar kapanmasını önlemek için anlaşması gerekiyor.

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ABD Başkanı Donald Trump

ABD hükümetinin 22 Aralık'tan itibaren 35 gün süre ile kapanmasına neden olan Meksika sınırına yapılacak duvar ile ilgili anlaşmazlıkta ilerleme kaydedildi.

ABD medyası bir grup Demokrat ve Cumhuriyetçi Kongre üyesinin prensipte anlaştığını duyurdu. İkinci bir kapanmayı önlemek için 15 Şubat tarihine kadar senatörlerin anlaşması gerekiyor. Eğer anlaşma sağlanamazsa hükümetin tekrar kapanması gündeme gelebilir.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce Meksika sınırına duvar inşası amacıyla talep ettiği bütçeyi çıkarmak için acil durum ilan etme seçeneğine başvurabileceğini söylemişti. Bu durumda, sınıra duvar için Kongre'nin onayına gerek kalmadan Savunma Bakanlığı bütçesinden ödenek kullanılması gündeme gelebilir.

Ne olmuştu?

ABD'de 2018 yılı kasım ayında yapılan ara seçimlerle Amerikan Kongresi'nin Temsilciler Meclisi kanadında çoğunluğu elde eden Demokratlar, Trump'ın yasa dışı göçle mücadele adına Meksika sınırına duvar inşa edilmesi için talep ettiği 5,7 milyar dolarlık bütçeye destek vermeyi reddetmişti.

ABD Başkanı Trump’ın Meksika sınırına inşa ettirmek istediği duvarın bütçesindeki anlaşmazlık nedeniyle hükümet 22 Aralık'tan itibaren 35 gün kapalı kalarak ABD tarihindeki en uzun süreli "kepenk kapatma" rekorunu kırmıştı. Bütçe krizi 800 bine yakın kamu çalışanını etkilemişti. Trump, 25 Ocak'ta Kongre ile federal hükümeti 15 Şubat'a kadar faaliyette tutacak bir uzlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

dpa/SSB, EC

© Deutsche Welle Türkçe

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