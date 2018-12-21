 ABD′de hükümet kısmen kepenk kapattı | DÜNYA | DW | 22.12.2018

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DÜNYA

ABD'de hükümet kısmen kepenk kapattı

ABD Kongresi'nde Demokratlar ve Cumhuriyetçiler kamu hizmetlerinin sürdürülmesini sağlayacak bütçede anlaşamadı. Trump'ın Meksika sınırına inşa etmek istediği duvar ödeneği çıkmayınca devlet hizmetleri kısmen askıda.

USA Kapitol in Washington (Reuters/J. Ernst)

Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasındaki ödenek pazarlığının başarısızlığa uğramasıyla birlikte kamu hizmetleri kısmen askıya alındı.

Kamu kuruluşlarının işleyişine devam etmesi için gerekli olan ödenek, Başkan Donald Trump'ın Meksika sınırında inşa etmek istediği duvar için talep ettiği 5 milyar doların onaylanmaması ile birlikte çıkarılamadı.

Devlet kuruluşlarının "kepenk kapatmasının" kamu hizmetleri ve hizmetlilerinin dörtte birini etkilemesi bekleniyor. Buna göre en az dokuz kamu kuruluşu hizmetlerini kısmen donduracak, yüz binlerce memurun maaş ödemesi Noel tatili sonrasına sarkacak ve bir kısmı zorunlu ücretsiz izne ayrılacak.

Trump Demokratları suçladı

Cuma günü gerilimin yüksek olduğu görüşmelerde Demokratlar, Trump'ın partisi Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu ABD Kongresi'nin her iki kanadı Senato ve Temsilciler Meclisi'nde Başkan'ın duvar için talep ettiği 5 milyar dolarlık ödemeyi onaylamadı.

Müzakereler Cumartesi gününe de sarkarken, Beyaz Saray Bütçe ve Yönetim Ofisi Direktörü Mick Mulvaney kamu kuruluşlarına usulüne uygun bir şekilde hizmetlerini askıya almaya hazır olma talimatı verdi.

Anlaşmanın sağlanamaması sonrası Twitter üzerinden bir video mesaj yayınlayan Trump, hizmetlerin askıya alınmasından dolayı Demokratları suçladı.

Trump, "Demokratların bize oy vermesi gerektiği için yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Umarım kepenk kapatma uzun sürmeyecek" ifadesini kullandı.

800 bin memur etkilenecek

Kamu hizmetlerinin askıya alınmasıyla birlikte ülkedeki toplam 2 milyon 100 bin memurun 800 bininin durumdan etkilenmesi bekleniyor.

Bu 800 bin kişinin 380 bini zorla ücretsiz izne ayrılacak, aralarında emniyet ve sınır güvenliği mensuplarının da olduğu 420 bin memur maaşlarını bütçe krizi aşıldıktan sonra alabilecek.

ABD İç Güvenlik, Ulaşım, Ticaret, Dışişleri, Tarım, İçişleri, Hazine ile İskân ve Kentsel Kalkınma bakanlıkları hizmetlerini kısmen askıya alacak.

Savunma, Gazi İşleri, Sağlık ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları ise bütçelerinin daha önceden onaylanması nedeniyle hizmetlerini aksatmadan sağlamaya devam edecek.

ABD'de kamu hizmetleri 2018 yılında da önceden iki kere daha askıya alınmış ve ek bütçelerin onaylanmasıyla kriz aşılmıştı.

DW,AP,dpa/ÇÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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