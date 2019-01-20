 ABD′de hükümet geçici olarak ″kepenk açacak″ | DÜNYA | DW | 25.01.2019

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DÜNYA

ABD'de hükümet geçici olarak "kepenk açacak"

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre ile 35 gündür kapalı olan federal hükümeti 15 Şubat'a dek açık tutacak bir uzlaşmaya varıldığını duyurdu. Bütçe krizi 800 bine yakın kamu çalışanını etkiledi.

USA Krise Shutdown l Präsident Trump verkündet vorläufige Aufhebung der Haushaltssperre (Reuters/K. Lamarque)

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ABD Başkanı, Meksika sınırına duvar inşası yüzünden yaşanan hükümet krizinin çözümü için Demokratlarla yaptığı görüşmeyi "hoşçakalın" diyerek terk etti. Bütçe onayı alamayan Trump'ın "öfke nöbeti" geçirdiği belirtildi. (10.01.2019)

Senato, Cumhuriyetçilerle Demokratlar arasında yaşanan bütçe krizi nedeniyle 3 gündür kısmen "kapalı" olan federal hükümetin yeniden açılmasını sağlayacak geçici bütçe tasarısını onayladı. (22.01.2018)

ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü 35 gündür kapalı olan fedaral hükümetin yeniden açılmasına ilişkin açıklama yaptı. Başkan Trump, Kongre ile federal hükümeti 15 Şubat'a kadar faaliyette tutacak bir uzlaşmaya varıldığını duyurdu.

ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, "Bugün federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik uzlaşma sağladığımızı duyurmaktan gurur duyuyorum" diye konuştu. Trump, uzlaşma kapsamında Demokrat ve Cumhuriyetçi partiden oluşacak iki taraflı bir komitenin de gelecek günlerde sınır güvenliğinin korunmabilmesine yönelik görüşmeler yapacaklarını ifade etti.

Trump Kongre ile adil bir anlaşmaya varılamaması halinde hükümetin yeniden kapanacağını ya da acil durum ilan etme yoluna başvuracağını vurguladı.

ABD Başkanı Trump’ın, Meksika sınırına inşa ettirmek istediği duvarın bütçesindeki anlaşmazlık nedeniyle, Amerikan tarihindeki en uzun süreli “hükümet kapanması” rekoru kırıldı. 35 gündür uzlşama sağlanamadığı için yüz binlerce kamu çalışanı maaşlarını alamıyordu.

Ne olmuştu?

ABD'de 2018 yılı Kasım ayında yapılan ara seçimlerle Amerikan Kongresi'nin Temsilciler Meclisi kanadında çoğunluğu elde eden Demokratlar, Trump'ın yasa dışı göçle mücadele adına Meksika sınırına duvar inşa edilmesi için talep ettiği 5,7 milyar dolarlık bütçe desteğini vermeyi reddetmişti.

Bütçe onaylanmadığı için federal hükümet 22 Aralık'tan bu yana faaliyet gösteremiyor. "Kepenk kapatma" federal kurumlardaki yaklaşık 800 bin kişiyi etkiledi.

rtr,GA/GY

© Deutsche Welle Türkçe

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