ABD'de Google'ın yargılanmasına başlandı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Adalet Bakanlığı'nın, teknoloji devi Google'a karşı tekel oluşturma suçlamasıyla açtığı davanın ilk duruşması yapıldı. Washington'da görülen davada Google, piyasaya hükmeden pozisyonunu yasa dışı yöntemlerle elde etmek ve böylece rekabet hukukuna aykırı davranmakla suçlanıyor.

İddianamede Google'ın, Apple ve Samsung gibi akıllı telefon üreticileri ile yaptığı özel sözleşmelerle, kendi arama motorunun telefonlarda standart özellik olarak yer almasını sağladığı ve bir Microsoft markası olan Bing ya da DuckDuckGo gibi arama motorlarına rekabet etme şansı tanımadığı da yer alıyor.

Duruşmaya katılan Adalet Bakanlığı temsilcisi Kenneth Dintzer, "Bu davada internetin geleceğini ve Google'ın bundan sonra internet aramalarında ciddi bir rakibi olup olamayacağını ele alıyoruz" ifadelerini kullandı. Adalet Bakanlığı tarafından açılan davaya, çok sayıda ABD eyaleti de davacı olarak iştirak ediyor.

Dünya çapında, arama motoru pazarının yüzde 90'ını elinde tutan Google ise suçlamaları reddederek, başarısının arkasındaki nedenin, rakiplerinden daha iyi olması olduğunu öne sürüyor.

Google'a karşı açılan davaya katılan ABD Adalet Bakanlığı temsilcisi Kenneth Dintzer (ortada güneş gözlüklü) ve avukatlar Fotoğraf: Nathan Howard/AP Photo/picture alliance

Google suçlu bulunursa bölünebilir

Washington'da bir federal mahkemede görülen ve 10 hafta sürmesi planlanan dava sürecinde 100'den fazla şahit dinlenecek. Davanın hakimi Amit Priyavadan Mehta'nın kararını açıklamasının ise birkaç ay zaman alabileceği belirtiliyor. Mehta Google'ı, rekabet hukukuna aykırı davranmaktan suçlu bulması durumunda, şirketin birden çok parçaya bölünmesine varan çeşitli önlemlere hükmedebilecek.

Google'a karşı açılan dava, 1998 yılında Microsoft'un yargılandığı davadan bu yana bir teknoloji şirketine bu çapta açılan en büyük dava olma özelliğini taşıyor. Microsoft, 25 yıl önce Windows programının piyasaya hakim durumu sebebiyle yargılanmış ve bu hukuki süreç, şirket ile Adalet Bakanlığı arasında varılan, Microsoft'a belli işletme uygulamalarını yasaklayan anlaşma ile sonuçlanmıştı.

Google'a karşı açılan dava ile ilgili süreç, 2020 yılında, Donald Trump'ın başkanlığı döneminde başlamış ve Trump'ın halefi Joe Biden döneminde de hükümet süreci devam ettirmişti. Geçen Ocak ayında da, ABD Adalet Bakanlığı tarafından, internet üzerinden yapılan reklamlarla ilgili rekabet kurallarına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle Google'a dava açılmıştı.

ABD'de, Google, Facebook ve Amazon gibi internet devlerinin piyasadaki güçlü konumları, resmi kurumlar tarafından kuşku ile takip ediliyor.

AFP / ET,BK

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