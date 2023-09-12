  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Türkiye ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Hukuk ve AdaletAmerika Birleşik Devletleri

ABD'de Google'ın yargılanmasına başlandı

12 Eylül 2023

ABD'de Google'a karşı Adalet Bakanlığı tarafından, "tekel oluşturma" suçlaması ile açılan dava başladı. Şirket suçlu bulunması halinde parçalara ayrılmak zorunda kalabilir.

https://p.dw.com/p/4WG3o
Karanlık fon üzerine aydınlatılmış Google logosu
Fotoğraf: Chris Helgren/File Photo/REUTERS

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Adalet Bakanlığı'nın, teknoloji devi Google'a karşı tekel oluşturma suçlamasıyla açtığı davanın ilk duruşması yapıldı. Washington'da görülen davada Google, piyasaya hükmeden pozisyonunu yasa dışı yöntemlerle elde etmek ve böylece rekabet hukukuna aykırı davranmakla suçlanıyor.

İddianamede Google'ın, Apple ve Samsung gibi akıllı telefon üreticileri ile yaptığı özel sözleşmelerle, kendi arama motorunun telefonlarda standart özellik olarak yer almasını sağladığı ve bir Microsoft markası olan Bing ya da DuckDuckGo gibi arama motorlarına rekabet etme şansı tanımadığı da yer alıyor.

Duruşmaya katılan Adalet Bakanlığı temsilcisi Kenneth Dintzer, "Bu davada internetin geleceğini ve Google'ın bundan sonra internet aramalarında ciddi bir rakibi olup olamayacağını ele alıyoruz" ifadelerini kullandı. Adalet Bakanlığı tarafından açılan davaya, çok sayıda ABD eyaleti de davacı olarak iştirak ediyor.

Dünya çapında, arama motoru pazarının yüzde 90'ını elinde tutan Google ise suçlamaları reddederek, başarısının arkasındaki nedenin, rakiplerinden daha iyi olması olduğunu öne sürüyor.

Google'a karşı açılan davaya katılan ABD Adalet Bakanlığı temsilcisi Kenneth Dintzer (ortada güneş gözlüklü) ve avukatlar
Google'a karşı açılan davaya katılan ABD Adalet Bakanlığı temsilcisi Kenneth Dintzer (ortada güneş gözlüklü) ve avukatlar Fotoğraf: Nathan Howard/AP Photo/picture alliance

Google suçlu bulunursa bölünebilir

Washington'da bir federal mahkemede görülen ve 10 hafta sürmesi planlanan dava sürecinde 100'den fazla şahit dinlenecek. Davanın hakimi Amit Priyavadan Mehta'nın kararını açıklamasının ise birkaç ay zaman alabileceği belirtiliyor. Mehta Google'ı, rekabet hukukuna aykırı davranmaktan suçlu bulması durumunda, şirketin birden çok parçaya bölünmesine varan çeşitli önlemlere hükmedebilecek.

Google'a karşı açılan dava, 1998 yılında Microsoft'un yargılandığı davadan bu yana bir teknoloji şirketine bu çapta açılan en büyük dava olma özelliğini taşıyor. Microsoft, 25 yıl önce Windows programının piyasaya hakim durumu sebebiyle yargılanmış ve bu hukuki süreç, şirket ile Adalet Bakanlığı arasında varılan, Microsoft'a belli işletme uygulamalarını yasaklayan anlaşma ile sonuçlanmıştı.

Google'a karşı açılan dava ile ilgili süreç, 2020 yılında, Donald Trump'ın başkanlığı döneminde başlamış ve Trump'ın halefi Joe Biden döneminde de hükümet süreci devam ettirmişti. Geçen Ocak ayında da, ABD Adalet Bakanlığı tarafından, internet üzerinden yapılan reklamlarla ilgili rekabet kurallarına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle Google'a dava açılmıştı.

ABD'de, Google, Facebook ve Amazon gibi internet devlerinin piyasadaki güçlü konumları, resmi kurumlar tarafından kuşku ile takip ediliyor.

 

AFP / ET,BK

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

ARŞİV

OECD raporu: Eğitim yatırımlarında Türkiye son sıralarda

Eğitim12 Eylül 2023
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Okulda yemek yiyen bir çocuk

MEB ücretsiz okul yemeğini askıya aldı

MEB ücretsiz okul yemeğini askıya aldı

Eğitim12 Eylül 2023
Türkei Polizei Bus Auto Symbolbild

Ayhan Bora Kaplan ifadesinde ne dedi?

Ayhan Bora Kaplan ifadesinde ne dedi?

Suç12 Eylül 2023
Hitze in der Türkei

Anket: Z ve Y kuşağında demokrasiye inanç düşük

Anket: Z ve Y kuşağında demokrasiye inanç düşük

Toplum12 Eylül 2023
Almanya Başbakanı Scholz, Ekonomi Bakanı Habeck ve Maliye Bakanı Lindner (önden arkaya)

Araştırma: Alman hükümeti algılanandan daha başarılı

Araştırma: Alman hükümeti algılanandan daha başarılı

Politika12 Eylül 2023
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti lideri Meral Akşener

CHP ve İYİ Parti yerel seçimlere hangi şartlarda gidiyor?

CHP ve İYİ Parti yerel seçimlere hangi şartlarda gidiyor?

Politika11 Eylül 2023
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

Mehmet Şimşek'in 100 günü: Ekonomiye güven sağlandı mı?

Mehmet Şimşek'in 100 günü: Ekonomiye güven sağlandı mı?

Ekonomi11 Eylül 2023
Ana sayfaya dön