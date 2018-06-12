 ABD′de gazete binasına silahlı saldırı: 5 ölü | DÜNYA | DW | 29.06.2018

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DÜNYA

ABD'de gazete binasına silahlı saldırı: 5 ölü

ABD'nin Annapolis kentinde bir gazeteye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın en az beş kişiyi öldürdüğü bildiriliyor. Gözaltına alınan saldırganın gazete ile bir anlaşmazlık yaşadığı belirtiliyor.

USA Maryland - Schießerei in einer Zeitungsredaktion in Annapolis - Mehrere Tote (Reuters/J. Roberts)

ABD'nin Maryland eyaletinin başkenti Annapolis'te bir gazeteye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın en az beş kişiyi öldürdüğü bildiriliyor. Capital Gazette adlı gazetenin binasına yönelik saldırıda iki kişinin de yaralandığı haber veriliyor. Saldırganın gözaltına alındığı belirtiliyor.

Gözaltına alınan saldırganın 30'lu yaşların sonunda Jarrod W. Ramos isimli beyaz bir erkek olduğu ve sorgulandığı bildiriliyor. Ramos'un, 2012 yılında hakaret suçlamasıyla gazeteye dava açtığı, ancak davayı kaybettiği haber veriliyor.

Polis, internet üzerinden gazeteye yönelik tehdit mesajları gelmiş olduğunu belirtti. Yanında sis bombaları da bulunan saldırganın, gazeteye internet üzerinden gelen tehdit mesajları ile bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında kurbanları ve aileleri için dua ettiğini belirtti ve olay yerinde görev yapan ilk yardım görevlilerine teşekkür etti. Trump'ın sözcüsü Sarah Sanders da attığı Tweet'te "İşlerini yapan masum gazetecilere yönelik bir şiddet saldırısı, her Amerikalıya yapılmış bir saldırıdır" ifadesini kullandı.

USA Maryland - Schießerei in einer Zeitungsredaktion in Annapolis - Mehrere Tote

Capital Gazette adlı gazeteye yönelik saldırıyı düzenleyen kişi gözaltına alındı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü de saldırı nedeniyle "derin bir şok" içinde olduklarını duyurdu. Örgütün genel sekreteri Christophe Deloire yaptığı açıklamada, "Bu, demokrasiler de dahil olmak üzere tüm dünyada giderek artan oranda şiddete maruz kalan gazetecilik için yeni bir trajedi" ifadesini kullandı.

Saldırıya rağmen gazetenin Cuma günkü baskısının gecikmeli de olsa çıkacağı bildiriliyor. Olay sonrası bazı gazete çalışanlarının dizüstü bilgisayarlarıyla otoparkta çalıştığı gözlendi. Muhabir Chase Cook, "Kaç sayfa çıkacak bilmiyorum ama üç kişi üzerinde çalışıyoruz" dedi. ABD'nin en eski gazetelerinden olan Capital Gazette 1727 yılından beri çıkıyor.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/AP, AÜ/ÖA

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