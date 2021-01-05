 ABD′de gözler Georgia seçimlerinde | DÜNYA | DW | 06.01.2021

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DÜNYA

ABD'de gözler Georgia seçimlerinde

ABD'nin Georgia eyaletinde tekrar edilen seçimlerde Cumhuriyetçi ve Demokrat adaylar arasında başa baş bir mücadele yaşanıyor. Senato'daki iki sandalyenin oylandığı seçimler çoğunluk dengelerini belirleyecek.

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ABD'de 3 Kasım'daki Başkanlık seçimleri sonrasındaki süreçte son aşama için gözler Georgia eyaletinde. Eyalette tekrar edilen seçimlerde Senato'daki çoğunluğu belirleyecek iki sandalye için yarışılıyor. Mevcut sayımlara göre Demokratların seçimi kıl payı önde götürdüğü bildiriliyor.

Senato'daki sandalyelerden biri için yapılan seçimde Demokratların adayı Raphael Warnock ile Cumhuriyetçi aday Kelly Loeffler arasında başa baş bir mücadele yaşanıyor.

Oyların sayımı sürerken iki aday da zafer mesajları verdi. Yüzde 1'in altında bir farkla yarışı önde götürdüğü bildirilen Demokratların adayı Warnock zafer açıklaması yaptı. Warnock, yayınladığı video mesajında "Bana gösterdiğiniz inanç benim için bir onurdur. Size söz veriyorum: Bu seçimde kime oy vermiş olursanız olun Senato'da tüm Georgia için çalışacağım" dedi.

Cumhuriyetçilerin adayı Loeffler de kazanacağına inancını dile getirerek "Zafer yolundayız" mesajını verdi. Loeffler her bir oyun sayılmasının önem taşıdığını belirterek yarına kadar beklenmesi gerektiğini kaydetti.

Cumhuriyetçi senatörler Perdue ve Loeffler (sol) ile Demokrat adaylar Ossoff ve Warnock (sağ)

Cumhuriyetçi senatörler Perdue ve Loeffler (sol) ile Demokrat adaylar Ossoff ve Warnock (sağ)

Sonuçlar gece saatlerinde netleşecek

Senato'daki diğer sandalye için yapılan seçimde de Demokrat Jon Ossoff ile Cumhuriyetçi senatör David Perdue arasında başa baş bir mücadele yaşanıyor. Georgia'da 4,5 milyon seçmenin oy kullandığı yarışta sonuçların gece saatlerinde netleşmesi bekleniyor.

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ABD’nin Georgia eyaletinde, 3 Kasım Başkanlık seçimleri ile birlikte yapılan Kongre seçimlerinde hiçbir adayın yüzde 50 oy almaması üzerine ikinci tura gidiliyor. Çıkacak sonuç ülkedeki dengeleri değiştirebilir.

ABD Başkanı Trump'ın Georgia eyaletindeki sonuçları tersine çevirmesini istediği seçim yetkilisi Raffensperger, "Başkan bizi çok zorladı, elindeki bilgiler tamamen yanlış" diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump‘ın, Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger’i telefonla arayarak, seçim sonuçlarını değiştirmesini istediği ortaya çıktı. Söz konusu ses kaydı ABD’de büyük tartışmalara yol açtı.

Georgia eyaletindeki seçim sonucu, Kongre'nin iki kanadından biri olan Senato'daki çoğunluğun hangi partiye gideceğini belirlemesi açısından önem taşıyor. Demokratlar 3 Kasım seçimleri sonrasında oy kaybına rağmen Temsilciler Meclisi'ndeki çoğunluğunu korumuştu. Senato'da ise çoğunluk Cumhuriyetçilerin elinde bulunuyor.

Biden'ın reform planlarının kaderi Georgia'ya bağlı

Cumhuriyetçilerin çoğunluğu koruması durumunda, 20 Ocak'ta Başkanlık görevini resmen devralacak olan Joe Biden, reform planlarını hayata geçirmede karşısında güçlü bir muhalefet bulacak. Bunun için Cumhuriyetçilerin Georgia'da oylanan iki sandalyeden birini kazanması yeterli olacak.

Demokratların ise Senato'da kontrolü ele geçirmek için Georgia'da oylanan iki sandalyeyi de kazanması gerekiyor. Bu durumda oylamalarda iki partinin yüzde 50-yüzde 50'lik ağırlığı olacak ve Amerikan Anayasası gereği sonucu, 20 Ocak'ta göreve başlayacak Demokrat Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in kilit oyu belirleyecek.

3 Kasım'daki seçimlerde adaylardan hiçbirinin oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıkamadığı için eyalet yasaları uyarınca seçimlerin tekrarlanması gerekli hale gelmişti.

Kongre'de tarihi oturum

Diğer yandan ABD Kongresi, 3 Kasım'daki Başkanlık seçimleri sonucunu teyit için bu gece saatlerinde toplanacak. Demokratların adayı Joe Biden, Başkan'ı seçmekle görevli Seçiciler Kurulu üyelerinin belirlendiği seçimlerde Donald Trump'a karşı 306'ya 232'lik üstünlük sağlamış ve Başkanlık seçimlerini kazanmıştı.

Yenilgiyi kabul etmeyen Trump, çeşitli eyaletlerde başlattığı itiraz süreçlerinden sonuç alamamıştı. Kongre'deki oylamaya Trump taraftarlarının protestolarının eşlik etmesi bekleniyor. 

Ancak Kongre'de iki partiden de çoğunluğun seçim sonuçlarını kabul yönünde oy kullanması bekleniyor.

AP,rtr/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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