ABD'de federal yönetim yine idam cezası infaz edecek

ABD Adalet Bakanı William Barr'ın Ulusal Ceza İnfaz Kurumu yetkililerine beş mahkumun idam cezasının infaz edilmesi için emir verdiği bildirildi. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre infaz emri verilen kişilerin cinayet, tecavüz ve diğer suçlardan idama çarptırılan mahkumlar olduğu belirtiliyor.

İnfazların Aralık 2019 ve Ocak 2020 aylarında Indiana eyaletindeki bir federal cezaevinde zehirli iğne kullanılarak gerçekleştirilmesi planlanıyor. ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamalarda şiddet suçlarıyla ilgili cezaları artırmak istediklerini defalarca dile getirmişti.

ABD'de 2003 yılından bu yana federal düzeyde idam cezaları infaz edilmiyordu. Sadece idam cezasının uygulandığı eyaletler bazında cezalar infaz ediliyordu. Eyaletler düzeyinde ABD'de geçen yıl 25 kişi idam edildi. İdam cezaları federal düzeyde onaylanmış yaklaşık 60 mahkumun bulunduğu belirtiliyor.

ABD'de idam cezası tartışmaları

İdam cezası karşıtları şimdi federal düzeyde yeniden böyle bir karar alınmasını bir gerileme olarak nitelendirdi. Ancak ABD'de sadece idam cezası değil, infaz yöntemleri ve kullanılan zehirli iğneler de tartışma konusu. Barr'ın verdiği infaz talimatında ise idam mahkumlarının bundan sonra sadece bir tür uyku ilacı olan fenobarbital içerikli iğne ile infaz edilmeleri istendi.

ABD'de idam cezası 29 eyaletin yanı sıra federal ceza hukukunda yer alıyor. İdam cezası 1972 yılında federal düzeyde Yüksek Mahkeme'nin kararıyla yasaklanmış, ancak 80'li yıllarda yeniden uygulamaya konulmuştu.

AFP,KNA/HS,AÜ

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