ABD'de Facebook'a rekor ceza

Amerika Birleşik Devletleri Federal Ticaret Komisyonu (FTC) kişisel verilerin gizliliği konusundaki ihlalleri nedeniyle Facebook şirketine 5 milyar dolarlık para cezası kesti.

Sosyal medya devi hakkındaki karar, FTC tarafından bugüne kadar bir teknoloji şirketine verilen en yüksek ceza olarak kayıtlara geçti. Karar, ABD'de de teknoloji şirketlerinin denetimi ve şirket faaliyetlerinin şeffaflığına ilişkin tartışmaların olduğu bir dönemde verildi.

3'e 2 oyla alınan kararı sonrası açıklama yapan komisyon başkanı Joe Simons, "Dünya çapında milyarlarca kullanıcıya, kişisel verilerinin ne şekilde kullanılacağı yönünde verilmiş sözlere rağmen Facebook tüketicilerinin tercihlerini yok saymıştır.” dedi.

Şirket CEO'su Mark Zuckerberg, karar sonrası Facebook hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımda Federal Ticaret Komisyonu ile uzlaşmaya varıldığını ve tarihi ceza ödemeyi kabul ettiklerini duyurdu. Ceza sonrası atacakları adımlara da değinen Zuckerberg açıklamasında "Ürünlerimizi oluşturma ve şirketin yönetimi konusunda önemli yapısal değişiklikler yapacağız" ifadesini kullandı.

Komisyon ve Facebook arasında varılan uzlaşma aynı zamanda şirket CEO'su Mark Zuckerberg'in ileride yaşanacak benzer ihlal durumlarından kısmen sorumluluğu olabileceğine işaret ediyor. Buna göre Zuckerberg hakkında adli ya da cezai davalar açılması söz konusu olabilecek.

Cambridge Analytica skandalı, 2013 yılında bir "kişilik testi" görüntüsü altında Facebook'ta yer alan bir uygulamayı indiren milyonlarca kullanıcının kişisel bilgilerinin yanı sıra, arkadaş listelerinin de rızaları olmaksızın İngiltere merkezli veri analiz şirketine satılması ile ortaya çıkmıştı. FTC, Cambridge Analytica skandalı nedeniyle Mart 2018'de Facebook hakkında soruşturma başlatmıştı.

AP,AFP/MY,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe