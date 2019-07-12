 ABD’de fırtına ve kasırga felaketi: 11 ölü | DÜNYA | DW | 12.01.2020

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DÜNYA

ABD’de fırtına ve kasırga felaketi: 11 ölü

Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyini etkisi altına alan kasırga ve fırtınalar nedeniyle en az 11 kişi hayatını kaybetti.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) güneyinde pek çok eyalette etkili olan kasırga ve fırtınalar en az 11 kişinin ölümüne neden oldu. Teksas, Alabama ve Louisiana başta olmak üzere çok sayıda eyalette yaşanan 257 binden fazla evde elektrik kesintisi yaşanırken binlerce uçak seferi de iptal edildi. Özellikle Teksas eyaletinde yaşanan yoğun kar ve yer yer golf top büyüklüğünde dolu yağışı ile yollardaki buzlanmanın da onlarca trafik kazasına neden olduğu bildiriliyor. Bu kazalardan birinde, olay yerine giden bir polis memuru ile bir itfaiye eri, bir otomobilin Louisiana eyaletinde de bir konteyner evin kasırga tarafından 60 metre havada savrulduğu ve enkaz haline gelen evden bir çiftin cesetlerinin çıkarıldığı belirtildi.

ABD meteoroloji yetkilileri çok sayıda kişinin ölümüne ve büyük maddi hasara yol açan ve şu ana dek 18 milyon kişinin yaşadığı bir bölgede etkili olan kasırga ve fırtınalı hava dalgasının, ülkenin doğu ve kuzey eyaletlerine doğru ilerlediğini duyurdu. Çok sayıda eyalette bu sebepten dolayı Pazar günü için kasırga ve su taşkınları alarmı verilmiş durumda.

AFP,Reuters / ET,EC

© Deutsche Welle

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