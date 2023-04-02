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Arkansas, Hortum sonrası durumFotoğraf: Peter Zay/AA/picture alliance
PolitikaAmerika Birleşik Devletleri

ABD'de fırtına ve hortum: 24 kişi hayatını kaybetti

4 saat önce

ABD'yi etkisi altına alan şiddetli fırtına ve hortum nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti.

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ABD'nin güney ve ortabatısını etkileyen hortum ve şiddetli fırtınanın neden olduğu yıkımda en az 24 kişi hayatını kaybetti.

WREG haber kanalının aktardığı bilgilere göre, Cuma günü başlayan fırtınadan en çok etkilenen eyalet olan Tennessee'de 9 kişi hayatını kaybetti. Arkansas, Alabama, Indiana ve Illınois'te de onlarca kişi hayatını kaybetti. Ülkede etkili olan fırtına nedeniyle, ağaçlar yıkıldı, arabalar takla attı, evler çöktü. Geçen hafta 25 kişinin hortumdan dolayı hayatını kaybettiği eyalet Mississippi'de, yine hortum uyarıları yapıldı.

Uzmanlar, fırtınaların neden olduğu hasarın boyutlarını anlayabilmenin günler alabileceğini belirtti.

Arkansas’ta da Eyalet Valisi Sarah Huckabee Sanders, bölgelerinde 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ve acil durum ilan edildiğini duyurdu. Ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden'ın bölgeye hızlandırılmış bir şekilde yardım göndermeyi taahhüt ettiğini belirtti.

Fırtına ve hortum dolayısıyla oluşan maddi zararın büyüklüğüne de dikkat çekilirken, şiddetli fırtınanın enerji nakil hatlarına verdiği hasar nedeniyle 610 binin üzerinde hanenin elektriksiz kaldığı açıklandı.

Yetkililer, Tennessee’de Salı günü Cuma günkü şiddetli hava koşullarının yeniden görülebileceği konusunda uyarı yaptı.

ABD’nin özellikle orta ve doğu kesimlerinde hortum vakaları çok sık görülüyor. 2021 yılı Aralık ayında hortumlar nedeniyle Kentucky eyaletinde 80 kişi hayatını kaybetmişti.

AFP / AI, HT

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