ABD'de eşçinsel kulübüne saldırı: En az beş ölü

ABD'nin Colorado eyaletinde eşcinsellerin gittiği bir gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az beş kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı bildirildi.

ABD'nin Colorado eyaletinde bulunan Colorado Springs kentinde eşcinsellerin gittiği bir gece kulübü olan "Club Q" silahlı saldırıya uğradı. Eyalet polisinin verdiği bilgilere göre, saldırıda en az beş kişi hayatını kaybederken 18 kişi de yaralandı.

Polis saldırının cumartesi gecesi gerçekleştiğini duyurdu. Polis Sözcüsü Pamela Castro, ilk acil durum telefonunun gece yarısından kısa bir süre geldiğini ve olay yerine giden polislerin bir şüpheliyi gözaltına aldığını açıkladı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Saldırıya hedef olan Club Q'nun Facebook sayfasından yapılan açıklamada, "Club Q topluluğumuza yönelik bu anlamsız saldırıdan dolayı şok yaşamaktadır" ifadeleri yer aldı. Açıklamada, "Silahlı saldırganın üzerine atlayarak bu nefret saldırısını sonlandıran kahramanca konuklarımıza hızlı tepkilerinden dolayı minnettarız" denildi.

Olayla ve saldırganın kimliği ile ilgili ayrıntı vermeyen polis yetkilileri, yaralıların çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığını duyurdu.

2016 yılında da Florida'da bir eşcinsel kulübü hedef alınmış , silahlı saldırıda 49 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı IŞİD örgütü üstlenirken saldırgan polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti.

dpa,Reuters/BÖ,JD