ABD'de dondurucu soğuklar can aldı

ABD’yi etkisi altına alan dondurucu soğuklar 200 milyondan fazla insanın yaşamını felç etti. En az 28 kişi hayatını kaybetti.

Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) etkisi altına alan dondurucu soğuklar hayatı felç etti. NBC televizyonu yetkililere dayandırarak verdiği haberde Elliot kar fırtınasının 11 eyalette en az 28 kişinin ölümüne neden olduğunu duyurdu.

Colorado Eyaleti'nin başkenti Denver'da hava sıcaklığı 24 saat içinde 40 derece birden düşerken, Montana'da -45 derece ölçüldüğü duyuruldu. Amerikan medyası fırtına ve buzlanma yüzünden meydana gelen trafik kazalarının ölümlere yol açtığını duyururken 200 milyondan fazla insan hayati tehlike ile karşı karşıya kaldı.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Kuzey Kutbu'ndan gelen dondurucu fırtınanın milyonlarca kişinin hayatını tehdit etmeye devam ettiğini duyurdu. Birçok eyalette acil durum ilan edilirken Ulusal Muhafızlar buzlanma nedeniyle yollarda kalan sürücülere yardım için harekete geçirildi.

Tennessee Eyaleti'ndeki Memphis kentinin Belediye Başykanı Jim Strickland, -17 dereceye düşen sıcaklıklara işaret ederek hayatı boyunca böylesine soğuklara tanık olmadığını belirtti. Memphis'te ise bugün sıcaklıkların -10 dereceye yükseldiği açıklandı.

ABD'nin Teksas eyaletinden Florida'ya kadar etkisini sürdüren dondurucu soğuklar yüzünden binlerçe kişi dün arabalarında mahsur kaldı, kurtarma ekipleri yardım bekleyenlere ulaşmakta zorlandı. Fırtına yüzünden sadece Cumartesi günü 3 binden fazla uçuş iptal edilirken 8 bin uçuş gecikmeli olarak yapılabildi. 1,5 milyon hane ve şirket elektriksiz kaldı. Bazı elektrik tedarik şirketleri de müşterilerine enerji tasarrufu çağrısı yaptı.

Yetkililer sıcaklıkların önümüzdeki hafta yükselmesinin beklendiğini duyurdu.

dpa,DW / HT,ET