 ABD′de Demokrat adaydan Trump′a soruşturma çağrısı | DÜNYA | DW | 20.04.2019

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DÜNYA

ABD'de Demokrat adaydan Trump'a soruşturma çağrısı

ABD'de 2020 seçimleri için adaylığını açıklayan Demokrat Elizabeth Warren, Başkan Donald Trump'a yönelik meclis soruşturması başlatılması çağrısı yaptı. Çağrı, Trump'ın Rusya ile bağını araştıran raporun ardından geldi.

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Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Donald Trump'ın Rusya ile bağlarını araştıran raporun yayınlanmasının ardından Demokrat senatör Elizabeth Warren, Trump hakkında meclis soruşturması sürecinin başlatılması çağrısında bulundu. 2020 başkanlık seçimleri için adaylığını açıklayan Warren, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Mueller raporu, saldırgan bir yabancı hükümetin Donald Trump'a yardım için 2016 seçimlerimize saldırdığını ve Donald Trump'ın bu yardımı hoş karşıladığını gözler önüne serdi" dedi.

Trump'ın göreve geldikten sonra Rusya'ya ilişkin soruşturmayı engellediğini söyleyen Warren, Başkan'ın gücünü istismar etmesini engelleyecek yetkiye ABD Kongresi'nin sahip olduğunu savundu. Warren, "Bu yetkiyi kullanmanın doğru süreci, meclis soruşturmasıdır" dedi. Bu sözleri ile Warren, bu zamana kadar Trump'a soruşturma açılması çağrısı yapan en etkili Demokrat siyasetçi oldu.

ABD'li Demokratlar Trump'ın azledilmesiyle sonuçlanabilecek olan meclis soruşturması açılması konusunda ikiye bölünmüş durumda. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, iki partiden de destek olmaması durumunda meclis soruşturmasına karşı çıkacağını söylüyor. Pelosi, kararı 2020'de düzenlenecek başkanlık seçimlerinde Amerikalılara bırakmayı tercih edeceğini belirtiyor. Ancak, Mueller'in raporu Demokratlar arasında meclis soruşturması sürecinin talep edilmesi için baskının artmasına neden oldu. Demokratlar bu nedenle raporun tamamen yayınlanmasını istiyor.

USA Mueller Report

Mueller'in raporunun bazı kısımları devam eden soruşturmaların gizliliği nedeniyle kapatılmıştı.

ABD Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi Başkanı Demokrat partili Jerrold Nadler, Mueller tarafından hazırlanan raporun tamamen yayınlanması talebinde bulundu. ABD'nin Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan 448 sayfalık raporun bazı kısımları devam eden soruşturmaların gizliliği nedeniyle kapatılmıştı.

Raporda neler yer alıyor?

Amerikalı Özel Yetkili Savcı Robert Mueller tarafından iki yıl süren soruşturma sonucu yayınlanan raporda Trump'ın ekibindeki bazı isimlerin Rus hükümeti ile bağının tespit edildiği ifade ediliyor. Ancak yasal suçlama yöneltecek kadar yeterli delile ulaşılmadığı vurgulanıyor.

USA Wounded Warrior Project Soldier Ride | Präsident Trump

Raporda ayrıca Trump'ın soruşturmanın kontrolünü ele geçirmeye yönelik attığı adımlar olduğu belirtiliyor. Rapora göre, adaleti engellediği yönündeki iddiaların soruşturulmasını önlemek için Trump Mueller'i görevden almaya çalıştı. Trump'ın 2017'de Beyaz Saray Danışmanı Don McGahn'dan Mueller'in görevden alınması için başsavcıyı aramasını istediği belirtiliyor. McGahn'ın bu talebi reddettiği aktarılıyor.

Raporda Trump'ın bir suç işlediği sonucuna varılmadığı ancak bulguların ABD Başkanı'nı aklamadığı belirtiliyor.

dpa,AP/ÖA,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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