 ABD′de bombalı paket soruşturmasında bir kişi gözaltında | DÜNYA | DW | 26.10.2018

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DÜNYA

ABD'de bombalı paket soruşturmasında bir kişi gözaltında

ABD'de Trump karşıtlarına gönderilen bombalı paketlerle ilgili soruşturmada bir kişi gözaltına alındı. Son olarak Demokrat Senatör Cory Booker ve eski Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper'a da paket gönderildi.

Verdächtiges Paket in New York (picture-alliance/ZUMAPRESS/T. Alvarez)

ABD Adalet Bakanlığı, arka arkaya gönderilen bombalı paketlerle ilgili Florida'da bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Şüphelinin kimliği henüz açıklanmazken, 50'li yaşlarda olduğu kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump Cuma günü Beyaz Saray'da 15-35 yaşları arasındaki genç siyahlar için yapılacak Liderlik Zirvesi'nde bombalı paketlerle ilgili soruşturmanın gidişatı hakkında bilgi vereceğini duyurdu. Trump attığı tweette etkinlik sırasında soruşturma hakkında konuşacağını kaydetti. 

Şüphelinin gözaltına alınmasından kısa süre önce yeni şüpheli paketler ele geçirilmişti. New Jersey'den Demokrat Senatör Cory Booker'a ve ABD'nin eski Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper'a da şüpheli paketler gönderildi. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'ndan (FBI) yapılan açıklamada Booker'a gönderilen paketin 11, Clapper'a gönderilen paketin ise 12'nci şüpheli paket olduğunu bildirildi.

Paket ve gönderilerin gidecekleri yere göre gruplandığı Florida'daki Opa-locka tesisinde Cuma günü yerel saatle 04:00'e kadar süren arama sırasında Demokrat Senatör Cory Booker'a gönderilen bir paket bulunduğu kaydedildi.

Yetkililer söz konusu şüpheli paketin de diğerlerine benzediğini ve üzerinde gönderen adresi olarak ise Demokrat Debbie Wasserman Schultz'un Florida'daki ofisinin bulunduğu bildirdi. Paketin iadeli taahhütlü olarak gönderilip gönderilmediği ise henüz bilinmiyor.

USA Verdächtige Pakete für Clinton, Obama, CNN, u.a. (picture-alliance/ZUMAPRESS.com/FBI)

İki yetkili Clapper'a gönderilen şüpheli paketin ise Manhattan'ın merkezindeki bir posta servisinde tespit edildiğini açıkladı.

"Kesinlikle ülke içi terör"

ABD'nin eski Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper şüpheli paketlerle kendisinin de hedef alınmasına ise şaşırmadığını söyledi. Clapper Cuma günü CNN televizyonuna yaptığı açıklamada son günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın karşıtlarına gönderilen paketleri "Bu kesinlikle ülke içi terör, ona hiç şüphem yok" sözleriyle değerlendirdi.

Olayın "ciddi" olduğunu söyleyen James Clapper, ancak "yönetime karşı eleştirileri susturamayacağını" vurguladı.

AP/RTR,BW/GY

©Deutsche Welle Türkçe

 

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